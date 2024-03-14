Перша планета, відкрита з давніх часів: як 243 роки тому випадково виявили Уран (фото)

До того, як було відкрито Уран, інші астрономи вважали, що це не планета, а ще одна зірка.

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243 роки тому, а саме 13 березня 1781 року британський астроном Вільям Гершель виявив нову планету Сонячної системи — Уран. Це передостання, сьома планета, яка обертається навколо Сонця. Але до відкриття Урана багато астрономів вважали його звичайною зіркою. Це була перша планета, виявлена з давніх часів і знайдена вона була абсолютно випадково, пише EarthSky.

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Вважається, що до 1781 року Уран астрономи спостерігали понад 20 разів, але не приймали цей об'єкт за ще одну планету Сонячної системи. Але саме астроном Вільям Гершель зрозумів, що насправді це перша виявлена планета з найдавніших часів. Хоча для того, щоб це довести, йому та іншим астрономам знадобилося 2 роки, тож Уран був визнаний планетою лише 1783 року.

243 роки тому, а саме 13 березня 1781 року британський астроном Вільям Гершель виявив нову планету Сонячної системи — Уран Фото: NASA

Спочатку Гершель за допомогою телескопа своєї власної конструкції проводив спостереження за дуже тьмяними зірками, які неможливо побачити неозброєним оком. Під час спостережень за космосом астроном виявив тьмяний об'єкт, який рухався на тлі нерухомих зірок. У результаті вчений дійшов висновку, що цей об'єкт перебуває в Сонячній системі і він точно ближче до Землі, ніж зірки. Спочатку Гершель припустив, що виявив нову комету, але подальші спостереження показали, що це все-таки сьома планета від Сонця.

Спочатку Гершель за допомогою телескопа своєї власної конструкції проводив спостереження за дуже тьмяними зірками, які неможливо побачити неозброєним оком Фото: вспышка на солнце

Першовідкривач Урана спочатку хотів назвати нову планету на честь короля Великої Британії Георга III — Georgium Sidus. Але цю ідею не прийняли астрономи з інших країн. Першим із пропозицією назвати нову планету Ураном виступив німецький астроном Йоганн Боде, але офіційно це ім'я за планетою закріпилося тільки за майже 70 років після її відкриття — 1850 року.

Ідея Боде полягала в тому, що потрібно слідувати традиції і дати ім'я планеті, взяте з давньоримської або давньогрецької міфології, яка була основою для римлян. Логіка вченого полягала в тому, що бог Уран був батьком бога Сатурна, а ця планета є шостою в списку планет Сонячної системи.

У 1977 році астрономи виявили, що Уран має кільця Фото: NASA

У давньогрецькій міфології бог Уран є один із найперших богів і був богом неба, якого народила богиня Гея (богиня Землі), яка потім вийшла за нього заміж. Так, у грецькій міфології можна знайти багато цікавих фактів.

Цікаво, що король Георг III був настільки радий новому відкриттю Гершеля, що посвятив його в лицарі та призначив на посаду придворного астронома. Грошове утримання дозволило вченому повністю зосередитися на науковій діяльності. У результаті Гершель виявив кілька супутників Урану і склав каталог із 2500 астрономічних об'єктів, який використовується і зараз.

У 1977 році астрономи виявили, що Уран має кільця. Таким чином планета стала другим світом у Сонячній системі після Сатурна, у якого є така особливість. Хоча кільця Урана не так добре виражені, як в іншого газового гіганта.

Наразі вченим відомо про існування 13 кілець в Урана. Планета також має 28 відомих супутників Фото: NASA

Наразі вченим відомо про існування 13 кілець в Урана. Планета також має 28 відомих супутників, останній з яких виявили зовсім недавно, як уже писав Фокус. До речі, під час того ж дослідження астрономи виявили 2 нових супутники і в Нептуна і тепер їх 16.

Побачити Уран з найближчої відстані вченим вдалося завдяки зображенням, які зробив у 1986 році зонд NASA "Вояджер-2". Апарат пролетів повз планету на відстані 81,5 тисяч км. Завдяки отриманим даним астрономи отримали багато інформації про Уран і його супутники.

Детальніше про планету Уран та її особливості Фокус уже писав раніше. Ця планета відома своїм дивним положенням відносно площини орбіти, адже на відміну від інших планет Уран обертається навколо Сонця лежачи на боці.

Як уже писав Фокус, наприкінці минулого року завдяки космічному телескопу Вебб астрономи отримали нові приголомшливі знімки Урана, де добре видно його кільця.