Гігантське чудовисько з панциром у 2 метри 40 000 років тому в Амазонці сусідило з людьми

Дослідники виявили останки однієї з найбільших прісноводних черепах, які коли-небудь існували на Землі.

Related video

Новий вид гігантської прісноводної черепахи був описаний вченими, які виявили величезну щелепну кістку, що належала водному плазунові, який мешкав тисячі років тому в бразильській Амазонії. Панцир цього водного гіганта досягав близько 1,8 метра в довжину, пише IFLScience.

Дослідники назвали новий вид стародавньої черепахи Peltocephalus maturin, повідомили, що її гігантський панцир фактично робить її більшою за будь-яку черепаху, яка живе нині, і однією з найбільших прісноводних черепах, які коли-небудь жили на Землі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора дослідження, доктора Габріеля Феррейра із Зенкенберзького центру еволюції людини, виявлення цієї скам'янілості знаменує собою останню відому появу гігантських прісноводних черепах — дані вказують на те, що вони існували набагато пізніше за більшість черепах-гігантів, які мешкають на планеті близько 23-5 мільйонів років тому.

Ба більше, команда припускає, що ці прісноводні черепахи-гіганти, цілком імовірно, могли бути сусідами з поселеннями в Південній Америці. Автори дослідження зазначають, що точний вік останків все ще не зрозумілий: попередні оцінки свідчать про те, що гіганти жили на Землі від 40 000 до 9 000 років тому, що відповідає пізньому плейстоцену.

Водночас археологи вважають, що люди прибули в регіон Амазонки близько 12 600 років тому, а тому вчені припускають, що гігантські черепахи цілком могли ділити з ними цю територію. Відомо, що прісноводні черепахи значно рухливіші та спритніші, проте вчені досі не знають, чому тисячі років тому вони вимерли в Амазонії. Згідно з однією з версій, вони могли бути винищені людьми, які оселилися в цьому регіоні. Друга теорія припускає, що гігантські черепахи також могли стати жертвами людської експансії.

Раніше Фокус писав про 10 жахливих звірів, що мешкали на стародавній Землі.