Не схожий на планети Сонячної системи: світ у формі яйця вмирає, але це суперечить правилам

Астрономи з'ясували, що схожа на Юпітер планета помре набагато раніше, ніж передбачалося, але вчених чекав один сюрприз.

Related video

Далека розпечена планета WASP-12b, яка належить до класу гарячих Юпітерів, наближається до своєї зірки, щоб зіткнутися з нею і померти. Але це станеться набагато раніше, ніж передбачалося. Найцікавіше, що теорії кажуть, що зірка на такій стадії свого життя не може почати знищення найближчого світу і все ж це відбувається. Результати дослідження були опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На відстані 1400 світлових років від нас розташована зірка WASP-12, навколо якої обертається газовий гігант WASP-12b. Ця розпечена планета несхожа на жоден світ у Сонячній системі. Вона обертається навколо зірки на відстані всього 3,3 млн км, тому один рік там становить лише 1 земний день. Через таку близькість до зірки температура на газовому гіганті, який приблизно у 2 рази більший за Юпітер, становить 2210 градусів Цельсія. Коли астрономи виявили WASP-12b у 2008 році, планета багато років після цього вважалася найгарячішою з усіх відомих, поки не знайшли ще гарячіші світи. Через величезний гравітаційний вплив зірки на планету, остання набула форми яйця.

Важливо

Планети з алмазів і золоті астероїди: де у Всесвіті заховані скарби

Астрономи вже знали раніше, що WASP-12b наближається до своєї вогняної смерті, коли повністю зіткнеться із зіркою. Минулі оцінки показували, що це станеться приблизно через 10 млн років. Може здатися, що це дуже довгий період часу, але за космічними мірками це дуже мало, а нові спостереження показують, що насправді WASP-12b помре набагато раніше і це станеться приблизно через 3 млн років.

Астрономи вже знали раніше, що WASP-12b наближається до своєї вогняної смерті, коли повністю зіткнеться із зіркою. Минулі оцінки показували, що це станеться приблизно через 10 млн років. Може здатися, що це дуже довгий період часу, але за космічними мірками це дуже мало. Нові спостереження показують, що насправді WASP-12b помре набагато раніше, і це станеться приблизно через 3 млн років. Фото: Forbes

Зірка WASP-12 приблизно в 1,5 раза більша за наше Сонце і їй 3 млрд років, тобто вона молодша за Сонце на 1,5 млрд років. Але на астрономів чекав сюрприз, коли вони виявили докази того, що зірка, яка має прожити ще приблизно 7 млрд років, уже підійшла до кінця свого існування на головній послідовності, тобто періоду, коли зірки спалюють водень у ядрах для підтримання термоядерного синтезу. Це означає, що ця зірка повинна вже почати перетворення на стадію червоного гіганта. Доказами швидкої смерті зірки є те, що такий процес руйнування сусідньої планети не може відбуватися, коли зірки перебувають на головній послідовності.

Але подальші спостереження показали, що зірка все ж продовжує своє звичайне життя і не збирається скоро вмирати. Це означає, що процес руйнування планети порушує теорії і астрономам ще доведеться з'ясувати, чому це відбувається. За словами вчених, ще належить з'ясувати, чи є такий процес руйнування планети унікальним явищем, чи це відбувається скрізь у Всесвіті. Деякі спостереження показують, що навколо старих зірок не обертаються гарячі Юпітери, а значить дійсно зірки їх можуть поглинати на ранній стадії свого існування.

Автори дослідження кажуть, що через 3 млн років, якщо на Землі ще залишаться люди, то астрономи майбутнього зможуть побачити, як планета WASP-12b вріжеться в зірку. У цьому разі яскравість зірки збільшиться в сотні разів, хоч і на короткий період часу.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, скільки зірок у Всесвіті з'їдають свої планети. Як показує дослідження, зірок, що пожирають планети, досить багато.

Також Фокус писав про те, який вигляд матиме сонячне затемнення, якщо дивитися на нього з поверхні Місяця. Це буде інша подія, не схожа на те, що можна побачити на Землі.