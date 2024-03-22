У Марса свої особливості: що станеться з магнітним компасом на Червоній планеті

У четвертої планети від Сонця немає магнітосфери, але компас все одно може вийти з ладу.

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На Землі у нас є дуже корисний спосіб орієнтації в просторі: намагнічена стрілка магнітного компаса вирівнюється з магнітним полем нашої планети і вказує на північний магнітний полюс. Але що трапиться з магнітним компасом на Марсі? Про це пише IFLScience.

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Перші згадки про таке явище, як магнетизм, що виникає природним чином у магнетитах, тобто намагніченому камінні, сягають у глибину століть. Приблизно 600 року до н.е. давньогрецький філософ Фалес Мілетський описав це явище, яке він побачив, коли магнетит притягує залізо. Також згадки про магнетизм можна зустріти в записах китайських учених, датованих 4 століттям до н.е. Але набагато пізніше, приблизно в 12 столітті нашої ери магнетити почали використовувати для створення компаса, щоб використовувати цей прилад для навігації.

Робота компасів залежить від нашої магнітосфери, тобто магнітного поля Землі, але у Марса більше немає магнітосфери.

Коли люди використовують компас для орієнтації в просторі, то це можна зробити завдяки магнітному полю нашої планети. Але через те, що Червона планета не має глобального магнітного поля, то компас на Марсі вказуватиме випадковим чином то на одну, то на іншу аномалію. Тому магнітний компас за фактом марний на Марсі.

Вчені вважають, що відсутність магнітосфери у планети, яка могла б захищати її від сонячного вітру, призвела до того, що цей потік частинок із Сонця руйнував атмосферу Марса протягом мільярдів років.

Магнітний компас за фактом марний на Марсі Фото: NASA

Хоча на Марсі немає магнітосфери, магнітні поля в корі планети більш ніж у 30 разів сильніші, ніж на Землі. Коли кора Марса охолола до температури, нижчої за температуру Кюрі, у планети все ще була магнітосфера. Зниження температури замкнуло магнетизм у залізистих матеріалах кори Червоної планети. Коли намагнічена кора нагрівається вище температури Кюрі, наприклад, коли на Марс падає метеорит або астероїд, то кора знову розмагнічується.

Оскільки навколо планети більше немає магнітосфери, по всьому Марсу залишаються осередки сильного магнетизму, які можуть привернути компас, якщо перебувати до них дуже близько.

Як уже писав Фокус, апарат NASA вдарив в астероїд і змінив його форму. Космічний апарат DART довів, що люди можуть чинити істотний вплив на потенційно небезпечні для Землі астероїди.

Також Фокус писав про те, що нещодавно Ілон Маск заявив, що новітній космічний корабель Starship компанії SpaceX вже через кілька років здійснить посадку на Марсі. А в більш віддаленій перспективі він зможе відправиться до краю Сонячної системи і навіть долетіти до найближчих зірок.

Нагадуємо, що аналіз давно забутих даних, отриманих на Місяці півстоліття тому, показав, що прилади на поверхні супутника Землі зафіксували несподівану активність, як уже писав Фокус.