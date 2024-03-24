Прийняли за пташиний послід: в Австралії виявили новий вид пухнастих жуків із вусами (фото)

Учені абсолютно випадково відкрили новий вид комах, що мають властивості, які поки що не можна пояснити.

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Слово "пухнастий" зазвичай не застосовують до мільярдів комах, які мешкають на нашій планеті. Але у деяких павуків і жуків на численних придатках є довші волоски. Тепер же вчені в Австралії виявили абсолютно новий вид пухнастих жуків-вусачів. Але це відкриття було зроблено абсолютно випадково, адже спочатку жука прийняли за пташиний послід. Результати дослідження були опубліковані у виданні Australian Journal of Taxonomy, пише Popular Science.

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Новий вид жуків-вусачів (ці комахи мають довгі вуса, які часто довші за їхнє тіло) у тропічних лісах Австралії. Цей вид отримав назву Excastra albopilosa, але виявилося, що це також абсолютно новий рід жуків, який раніше не був відомий ентомологам.

Район, де було виявлено нового жука, вже багато десятиліть активно досліджується вченими, тому для них було сюрпризом виявити невідому раніше комаху.

Коли один з ентомологів прогулювався лісом, то він звернув увагу на щось, що знаходилося на одному з листків дерева. Спочатку вчений подумав, що це просто пташиний послід, але потім, придивившись ближче, побачив пухнасту істоту завдовжки менше ніж 1 см, яка мала довгі білі та чорні волоски на тілі. За словами вчених, це був абсолютно незвичайний пухнастий жук-вусач, але таких вони раніше ніколи не бачили.

Спочатку вчений подумав, що це просто пташиний послід, але потім, придивившись ближче, побачив пухнасту істоту завдовжки менше 1 см, яка мала довгі білі та чорні волоски на тілі... Фото: popsci.com

Автори дослідження почали шукати відповідності в науковій літературі, щоб знайти назву цього виду, але жодної інформації не було. Вчені, які виявили жука, залучили до розгадки цієї таємниці інших ентомологів, але ті також були поставлені в глухий кут. Зрештою вчені дійшли висновку, що вони виявили новий вид жуків-вусачів, який раніше не був відомий науці.

Але поки що вчені не можуть зрозуміти, чому жук такий пухнастий і навіщо йому такі довгі волоски. Головна версія полягає в тому, що пухнасте покриття тіла жука надає йому такого вигляду, який нагадує ураження комах грибком, що їх убиває. Тобто, таким чином жук дає зрозуміти хижакам, що їсти його не варто. Щоб підтвердити цю версію, потрібно знайти ще кілька екземплярів нового виду, що дасть відповідь на питання: чому жуки такий пухнастий?

Поки що вчені не можуть зрозуміти, чому жук такий пухнастий і навіщо йому такі довгі волоски Фото: popsci.com

За словами вчених, подібні випадкові відкриття нових видів вкотре показують, що на Землі живе ще багато невідомих науці істот, які можуть опинитися під загрозою зникнення.

Передбачається, що на Землі існує приблизно 5,5 млн видів комах, але тільки 20% з них було описано й отримано назви. За словами вчених, комахи являють собою найрізноманітнішу групу тварин на планеті, але вони також є найменш вивченими.

Як уже писав Фокус, кашалоти використовували незвичайний захист, щоб врятуватися від косаток біля берегів Австралії. Косатки рідко нападають на кашалотів, але в останніх є спосіб врятуватися. Він може здатися несподіваним, адже кити випустили хмару екскрементів в океан.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили, що собаки розуміють слова, а не просто звуки. Вчені провели експеримент за участю 27 домашніх собак та їхніх власників. Вони виявили, що тварини вміють формувати ментальне очікування на основі почутих слів, а, отже, розуміти те, що ми говоримо.