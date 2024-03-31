Шай-Хулуд побачив море. На пристані знайдено "піщаного хробака" з повним ротом гострих зубів (фото)

Жахливу істоту, схожу на піщаного хробака з "Дюни", було знайдено на пляжі — її рот сповнений гострих зубів.

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Після виходу на екрани другої частини "Дюни", де автори картини на власні очі показали піщаного черв'яка, що живе в пустелі Арракіса, вчені раз у раз показують, що на Землі є свої "піщані черв'яки Дюни", і вони мають не менш страхітливий вигляд, пише Daily Mail.

Цього разу "земний Шай-Хулуд" був помічений на пляжі біля пристані Ексмут у Девоні (Англія). Дивовижну знахідку зробив місцевий 26-річний Вілл Майлз, який зіткнувся з істотою на пляжі, прогулюючись після роботи. За словами чоловіка, навряд чи можна було пройти повз: істота лежала в центральній частині пляжу, недалеко від лінії припливу.

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Майлз зазначає, що загадкова істота була схожа на "величезну п'явку з присоскою, повною гострих і спрямованих всередину зубів". Насправді істота, виявлена на пляжі, зовсім не була піщаним черв'яком, який прибув з вигаданої планети, 26-річний Вілл просто натрапив на пляжі на міногу.

Чоловік виявив "піщаного хробака" на пляжі Фото: нечто на пляже

Морська мінога — вид, відомий тим, що смокче кров здобичі, за що й отримав своє прізвисько "риба-вампір". Раніше морські міноги були широко поширені у Великій Британії, проте тепер вони зустрічаються вкрай рідко. Причиною скорочення місцевої популяції стала низька якість води та штучні бар'єри в річках, де розмножуються міноги.

Довжина міноги сягала приблизно 80 сантиметрів Фото: нечто на пляже

За словами Майлза, у довжину виявлена ним риба-вампір сягала приблизно 80 сантиметрів. Бажаючи поділитися своїм відкриттям, Вілл розмістив фото істоти в групі натуралістів у соціальній мережі. Попри те, що більшість користувачів змогли визначити у тварині міногу, дехто також припустив, що Майлзу вдалося виявити щось із науково-фантастичних романів.

Цікаво, що деякі користувачі навіть припустили, що Френк Герберт, ймовірно, надихався саме міногами, коли вигадував свого піщаного хробака.

Рот міноги повний зубів Фото: нечто на пляже

За словами морського біолога Ярко Хаверманса, якому минулого року вдалося вперше за 6 років виявити морську міногу на голландському острові Тексель. У результаті вченому також вдалося описати життєві цикли міног. Дані свідчать про те, що перші 5 років свого життя міноги проводять на морському дні, де фільтрують сміття. Далі вони перетворюються на дорослу особину, яка мігрує в море, щоб жити як вид риби-паразити — міноги харчуються більшими рибами та китами. Відомо, що жертвам міног, як правило, не вдається вижити. Потім міноги мігрують назад у річки для розмноження.

Рот міноги повний зубів Фото: нечто на пляже

Раніше Фокус писав про те, що в надрах Землі ховається свій піщаний черв'як з "Дюни": пожирає все, що зустрічається на шляху.