Занадто довгі черепи: вчені знайшли дивні рештки жінок-вікінгів (фото)

Археологи знайшли на острові Готланд поховання трьох жінок з видозміненими черепами. Така знахідка викликала здивування серед дослідників, оскільки це нетипова практика для вікінгів.

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Учені виявили докази модифікацій черепів серед трьох жінок епохи вікінгів, знайдених на острові Готланд у Балтійському морі. Ці жінки мали видовжені черепи, що свідчить про модифікації тіла серед норвежців, пише Arkeonews.

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Дослідження виявило близько 130 осіб, переважно чоловіків, з вирізаними на зубах борознами, зокрема на Готланді. Хоча існують різні інтерпретації цих змін, наприклад, як міток рабів або символів еліти воїнів, дослідники припускають, що вони могли слугувати маркерами ідентичності в групі торговців.

Фото: Hablingbo parish, Gotland, by Mirosław Kuźma/Matthias Toplak

На відміну від зубних модифікацій, зміни черепа були рідкісними у скандинавській культурі вікінгів. Однак трьох жінок із Готланду, що датуються XI століттям, знайшли з подовженими черепами, що робить їх особливими. Вчені виявили, що одній з жінок було від 25 до 30 років, а іншій — від 55 до 60 років.

Цікаво, що подібні випадки модифікації черепа виявляли у Східній Європі у IX-XI століттях, що вказує на можливе походження з цього регіону. Автори припускають дві можливості: або жінки народилися в південно-східній Європі і привезли цю традицію на Готланд, або модифікації зробили на Готланді або в східній Балтиці, що свідчить про культурне запозичення, раніше невідоме в Скандинавії.

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Попри невизначеність щодо їхнього походження, вишукано прикрашені могили цих жінок, що містять типові готландські жіночі аксесуари, свідчать про те, що їх прийняли в місцеву громаду.

Раніше Фокус писав про виявлений у Помпеях давньоримський будівельний майданчик. Завдяки цьому відкриттю вчені змогли дізнатися про стародавні методи будівництва.

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