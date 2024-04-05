Делікатна ситуація. 100-мільйонолітніх водомірок застали в момент близькості (фото)

Дослідники виявили стародавню краплю бурштину, в якій укладені водомірки в момент злягання.

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Думка про те, що в момент близькості хтось може спостерігати за вами, не надто приємна. Але уявіть, що в цей момент ви застрягли в краплі деревної смоли, а хтось через мільйони років знайшов її. Саме це і сталося з древніми водомірками середини крейдяного періоду, які потрапили в пастку в шматку бурштину, пише IFLScience.

На щастя для комах, вони не відчувають сорому, а вчені отримали деякі корисні дані. Дослідники зазначають, що спостереження комах під час злягання — велика рідкість у палеонтологічному літописі, а тому науковці настільки раді, коли їм вдається виявити щось подібне — це дає змогу вивчити поведінку тварин, які жили на Землі мільйони років тому.

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100-мільйоніврічні водомірки (Burmogerris rarus) були виявлені в шматку бурштину, привезеному з північної М'янми. Загалом у зразку виявили 7 дорослих водомірок, шість з яких були зайняті спарюванням, а поруч з ними перебував самотній самець.

Спарені пари водомірок самі по собі є цінною знахідкою, проте ще більш дивним виявилося те, що самці набагато менші за самок. Це відкриття стало вагомим внеском в уявлення про те, що самці у тваринному світі, як правило, більші. Не менш цікавим виглядає і самотній самець, який навічно застряг поблизу пари, що спаровується, — вчені припускають, що він, ймовірно, належить до іншого різновиду.

Ви думаєте, що бачили все, а потім бачите палеоарт, що зображає водомірок, які йдуть на нього Фото: NIGPAS

За словами співавтора дослідження, доктора Янже Фу, вони з колегами дійшли висновку, що самотній самець B. rarus невеликого розміру, ймовірно, не був територіальним. Крім того, результати дослідження виявили відмінності між передніми ногами самців і самок, які, ймовірно, відіграють роль під час спарювання. У самців частина, звана передніми гомілками, злегка вигнута і має по краю гребінцеву структуру, якої немає у самок.

За словами головного автора дослідження, професора Діін Хуана, вони також порівняли протибіальні гребені самців з видами спорідненого сімейства Veliidae і тепер припускають, що ці гребені у виявлених у скам'янілостях водомірок функціонують як хапальний апарат. Припускають, що самці використовували їх, щоб здолати опір самок під час спарювання.

Результати, на думку авторів дослідження, припускають, що "в системі спарювання домінують самці" і що поведінка, яка, на їхню думку, мала місце, "залишалася стабільною протягом тривалого геологічного часу".

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили новий вид комах, які жили понад 35 млн років тому.