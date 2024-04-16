"Книга оптики" Альхазена: як середньовічна наукова праця вплинула на сучасну науку (фото)

Середньовічний вчений Аль-Хайтам був одним із найвидатніших вчених свого часу та творцем "Книги оптики". Ця наукова праця заклала основу для розвитку оптики та прогресу в цій галузі.

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Дослідники з Університету Шарджі та Інституту Варбурга заглибилися в праці арабо-мусульманського вченого XI століття, щоб з'ясувати, як його ідеї сформували сферу оптичних наук. Їхнє дослідження показує, як ці стародавні знання глибоко вплинули на розвиток фізики в Європі від Середньовіччя до сьогодення, пише Phys.org.

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У центрі їхнього дослідження — внесок аль-Хасана Ібн аль-Хайтама, широко відомого як "Альхазен", і його праця під назвою "Книга оптики" або "Кітаб аль-Маназір" арабською мовою. Цей текст, вперше представлений у Європі в латинському перекладі під назвою "Перспектива", нещодавно побачив світ у перекладі IV-V розділів англійською мовою, опублікованому Інститутом Варбурга.

Фото: Public Domain

Аль-Хайтам народився в Басрі, Ірак, у 965 році і вважається одним із найвидатніших математиків і фізиків середньовічного ісламського світу. Його ретельний науковий підхід і всебічне дослідження оптики заклали основу для подальшого прогресу в цій галузі.

Вивчаючи математику світлових променів і фізіологію ока в семи об'ємних книгах, він здійснив революцію в оптичній науці, залишивши тривалий вплив на таких діячів, як Вільям Оккам, Йоганн Кеплер, Рене Декарт і Крістаан Гюйгенс.

Професор Надер Ель-Бізрі з Університету Шарджі нещодавно рецензував переклад праці Ібн аль-Хайтама, здійснений Інститутом Варбурга. Він наголосив на значенні "Книги оптики", описуючи її як фундаментальну працю, що вплинула на науку та образотворче мистецтво від Середньовіччя до раннього Нового часу як у європейському, так і в ісламському контекстах.

Перекладацька робота Інституту Варбурга має на меті знову познайомити західний світ з ідеями Ібн аль-Хайтама. Попри тисячоліття, що минуло з часу їх створення, його теорії залишаються фундаментальними, особливо в галузі оптики. Його інноваційний підхід до наукових експериментів у поєднанні з дослідженнями зорового сприйняття та анатомії ока продовжує надихати сучасних науковців.

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Переклад праць Ібн аль-Хайтама англійською мовою має вирішальне значення для збереження та поширення його спадщини, гарантуючи, що майбутні покоління зможуть оцінити його внесок у науку.

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