В Італії знайшли доримський некрополь: археологи виявили 88 поховань

В Італії археологи знайшли некрополь, який датується періодом від залізного віку до VIII-VII ст. до н. е. Поки вони виявили 88 поховань, які можуть заповнити численні прогалини в історії.

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На півдні Італії, поблизу містечка Аморозі, що приблизно за 50 кілометрів від Неаполя, археологи виявили стародавній некрополь. Відкриття відбулося під час планових розкопок, що проводилися для будівництва нової електростанції, пише GreekReporter.

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Учені знайшли некрополь площею приблизно 13 000 квадратних метрів. На цій великій території археологи виявили 88 гробниць, які датуються періодом між останніми етапами залізного віку і VIII-VII століттям до нашої ери.

У могилах, призначених для чоловіків, знайшли зброю, а в місцях поховання жінок виявили безліч бронзових прикрас, таких як браслети та підвіски.

Серед найцікавіших знахідок — численні урни різних форм, часто розташовані біля ніг померлих. Така практика свідчить про шанобливе ставлення до цих посудин, що, можливо, вказує на їхню важливість у ритуалах чи віруваннях, пов'язаних із потойбічним життям.

Мер Аморозі, Карміне Каччілло, наголосив на важливості цього археологічного об'єкта для розуміння історії регіону.

У залізному віці на італійському півострові процвітали різні цивілізації, кожна з яких залишила свій слід у ландшафті та археологічних пам'ятках. Одна з таких культур, культура Вілланова, відома своїми кремаційними похованнями, де попіл зберігався у характерних біконічних урнах.

Ця практика, разом із поховальними звичаями, пов'язує представників культури Вілланова із ширшими європейськими культурними рухами, зокрема з урнфілдською та гальштатською культурами.

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Крім того, культура Голасекка, яка процвітала на північно-західній рівнині По, відігравала важливу роль у торговельних мережах, що простягалися від Середземномор'я до Північної Європи. Їхні артефакти, знайдені в гробницях, розкиданих по величезній території, дають цінне уявлення про давню торгівлю та культурний обмін.

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