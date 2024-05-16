Блекаути в Сонячній системі: 6-річна місія на Меркурій під загрозою, не вистачає електроенергії

Місія BepiColombo зіткнулася із серйозною проблемою на завершальному етапі.

Related video

Минуло вже понад п'ять років відтоді, як до найвнутрішнішої планети Сонячної системи Меркурія вирушили два космічні апарати, пише Gizmodo.

На шляху до своєї мети місія BepiColombo зіткнулася з проблемою, яка не дає її двигунам працювати на повну потужність, що ставить під загрозу саму місію.

Місія BepiColombo була запущена в жовтні 2018 року Європейським космічним агентством (ESA) і Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA). Кожне агентство надало свій орбітальний апарат для дослідження поверхні та надр Меркурія і його магнітного поля.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Обидва зонди були запущені на одному космічному кораблі, і кожен з них вийде на орбіту Меркурія в грудні 2025 року. Але проблема з двигуном BepiColombo ставить під загрозу всю місію.

Згідно з даними ESA, перехідний модуль BepiColombo, який використовується для створення тяги, не може подати достатньо електроенергії для двигунів космічного корабля перед запланованим маневром 26 квітня.

Команді місії вдалося до 7 травня відновити тягу космічного корабля приблизно до 90% від попереднього рівня, але доступна потужність перехідного модуля все ще нижча, ніж має бути. У результаті повну тягу BepiColombo досі відновити не вдається.

Наразі команда намагається хоча б підтримати поточний рівень потужності рухової установки корабля. Також проводяться оцінки того, як це може вплинути на майбутні маневри.

У вересні BepiColombo планує провести свій четвертий гравітаційний маневр, перед тим як остаточно вийде на орбіту Меркурія. Під час свого маневру космічний корабель використовує гравітацію Меркурія для уповільнення під час виходу на орбіту планети.

У ESA вважають, що якщо кораблю вдасться зберегти поточний рівень потужності, то він зможе досягти Меркурія вчасно для запланованого гравітаційного маневру.

Група управління польотом у Німеччині також намагається з'ясувати основну причину проблеми.

Гравітація Сонця робить Меркурій таким важкодоступним для космічних апаратів. Місія BepiColombo здійснила свій перший обліт планети в жовтні 2021 року і надала чудові зображення найменшої планети Сонячної системи великим планом.

Нагадаємо, космічний апарат BepiColombo підлетів до Меркурія на 230 км. Космічний апарат наблизився до першої планети від Сонця, щоб уповільнити свою швидкість.