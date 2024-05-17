Винайшли задовго до нашої ери: вчені дізналися, коли і де з'явилися перші знаряддя переробки зерна

Дослідники виявили, що молотарки насправді винайшли набагато раніше, ніж вважалося. Це відкриття змінює уявлення про розвиток сільського господарства та формування людських суспільств.

Related video

Молотарки, прості інструменти для відділення зерна від полови, колись були поширені по всьому Середземномор'ю, від Туреччини до Іспанії. Нове дослідження, проведене під керівництвом Університету Пізи, показало, що ці інструменти використовували на території сучасної в Греції ще в 6500 році до н. е., тобто значно раніше, ніж вважалося раніше, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Використовуючи сучасні аналітичні методи на стародавніх кам'яних знаряддях, дослідники змогли відстежити раннє використання і розвиток цих сільськогосподарських "машин".

Дослідження, профінансоване Європейським Союзом і проведене у співпраці з іспанськими та грецькими установами, показує, що молотарки використовували на 3 000 років раніше, ніж вважалося раніше.

Фото: University of Pisa

Професор Нікколо Маццукко, провідний дослідник, пояснює, що розуміння того, як сільське господарство поширилося з Близького Сходу до Середземномор'я, має вирішальне значення для розуміння розвитку ранніх європейських суспільств. Дослідження наголошує, що використання молотильних саней, також відомих як tribulum у римлян, значно підвищило ефективність обробки зерна задовго до появи перших держав.

Маццукко зазначає, що останні дані свідчать про те, що ранні одомашнені тварини використовувалися не лише для їжі, але й для роботи, зокрема, для тяги молотильних саней. Це нововведення було частиною ширшого технологічного зсуву, який трансформував сільськогосподарські практики в період неоліту.

Важливо

Найстаріший міст Європи: як 3000-літня конструкція без жодного розчину все ще функціонує (фото)

А тому те, що колись вважалося пізнім нововведенням у сільському господарстві, тепер, як відомо, сягає коріннями історії європейського неоліту. Це дослідження не лише переписує частину історії сільського господарства, але й поглиблює наше розуміння ранніх технологічних досягнень, які формували людські суспільства.

Раніше Фокус писав про унікальні руїни, які виявили під час розкопок Вишеградського замку. Серед знахідок — докази історичного зіткнення кількох культур, сліди якого виявили навколо склепу біля вівтаря церкви.

А також ми розповідали, як нове дослідження знову породило сумніви, чи брали стародавні жінки участь у полюванні.