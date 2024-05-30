Свербіж і проблеми зі сном: як зрозуміти, що у вашого собаки сезонна алергія

Наші улюбленці також схильні до сезонної алергії, як і ми. Вчені розповіли, як її розпізнати у собак.

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Деякі з нас не за словами знають, що таке сезонна алергія. Однак не всі здогадуються, що вона може з'явитися не тільки в людей, але також і в наших улюбленців — учені вважають, що собаки також схильні до сезонної алергії, пише Daily Mail.

Якщо ваш собака став частіше свербіти, можливо, справа зовсім не в блохах. Ветеринари відзначають, що останніми роками спостерігається зростання захворюваності на сезонну алергію, також відому як "сінна лихоманка", що значно зросла серед вихованців. Як правило, захворювання супроводжується такими симптомами, як постійний свербіж, висип і проблеми зі сном.

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Для початку експерти рекомендують оновлювати профілактичні препарати від бліх, щоб зменшити ймовірність виникнення заплутаних симптомів у цю пору року. Однак попереджають, що проблема може бути зовсім не в паразитах, а алергії.

За словами професора ветеринарії Дугласа ДеБоєра з Університету Вісконсин-Медісон, собаки не хворіють на астму або сезонну лихоманку, зазвичай, алергія проявляється у них у вигляді свербіння і запалення шкіри. Ба більше, професор вважає, що власники улюбленців цілком можуть не помітити легкої сезонної алергії у собаки, оскільки тварини схильні постійно чухати себе.

Професор ДеБоер радить усім стурбованим власникам собак звернути увагу на поведінку свого улюбленця та стан його шкіри. Якщо тварина починає свербіти так, що розчісує шкіру до крові, або це заважає їй спати — саме час вирушити до ветеринара для перевірки на алергію.

Як правило, сезонна алергія виникає в перші три роки життя собаки, якщо захворювання взагалі проявляється у вихованця. Водночас деякі породи більш схильні до "сінної лихоманки", так само як алергія у людей часто пов'язана з генетикою або спадковістю. Найбільш вразливими перед алергією породами вважаються ретривери, тер'єри та французькі бульдоги.

За словами дослідника з Університету Суррея у Великій Британії, доктора Емми Скейлс-Теобальд, існують деякі симптоми алергії, на які власникам варто звернути увагу:

безперервний свербіж;

подряпини на шкірі;

примхливість і сильне дряпання після тривалої прогулянки;

свербіж очей;

нежить;

чхання;

надмірне облизування;

опухлі та сльозяться очі;

червона і запалена шкіра;

кропив'янка;

тряска головою або потирання обличчя;

випадання шерсті;

проблеми з диханням.

Однак, за словами вчених, крім ліків, виписаних ветеринаром, є кілька корисних звичок, які власники собак можуть використовувати для лікування алергії у собаки. По-перше, варто уникати прогулянок ближче до вечора і рано вранці, коли рівні пилку особливо високі. По-друге, уникайте районів із високим вмістом пилку. По-третє, витирайте лапи тварини після прогулянки та регулярно купайте її. По-четверте, додайте в раціон улюбленця протизапальні ласощі та добавки, наприклад, жирні кислоти омега-3.

Раніше Фокус писав про те, що гіпоалергенних кішок і собак не існує.