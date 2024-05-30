Зуд и проблемы со сном: как понять, что у вашей собаки сезонная аллергия

Наши питомцы также подвержены сезонной аллергии, как и мы. Ученые рассказали, как ее опознать у собак.

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Некоторые из нас не по словам знают, что такое сезонная аллергия. Однако не все догадываются, что она может появиться не только у людей, но также и у наших питомцев — ученые считают, что собаки также подвержены сезонной аллергии, пишет Daily Mail.

Если ваша собака стала чаще чесаться, возможно, дело вовсе не в блохах. Ветеринары отмечают, что в последние годы наблюдается рост заболеваемости на сезонную аллергию, также известную как "сенная лихорадка", значительно вырос среди питомцев. Как правило, заболевание сопровождается, такими симптомами, как постоянный зуд, сыпь и проблемы со сном.

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Для начала эксперты рекомендуют обновлять профилактические препараты от блох, чтобы уменьшить вероятность возникновения запутанных симптомов в это время года. Однако предупреждают, что проблема может быть вовсе не в паразитах, а аллергии.

По словам профессора ветеринарии Дугласа ДеБоер из Университета Висконсин- Мэдисон, собаки не болеют астмой или сезонной лихорадкой, как правило, аллергия проявляется у них в виде зуда и воспаления кожи. Более того, профессор считает, что владельцы питомцев вполне могут не заметить легкую сезонную аллергию у собаки, поскольку животные склонны постоянно почесывать себя.

Профессор ДеБоер советует всем обеспокоенным владельцам собак обратить внимание на поведение своего питомца и го кожи. Если животное начинает чесаться так, что расчесывает кожу до крови, или это мешает ему спать — самое время отправиться к ветеринару для проверки на аллергию.

Как правило, сезонная аллергия возникает в первые три года жизни собаки, если заболевание вообще проявляется у питомца. В то же время некоторые породы более склонны к "сенной лихорадке", также, как аллергия у людей часто связана с генетикой или наследственностью. Наиболее уязвимыми перед аллергией породами считаются ретриверы, терьеры и французские бульдоги.

По словам исследователя из Университета Суррея в Великобритании, доктора Эммы Скейлс-Теобальд, существуют некоторые симптомы аллергии, на которые владельцам стоит обратить внимание:

непрерывный зуд;

царапины на коже;

капризность и сильное царапанье после длительной прогулки;

зуд глаз;

насморк;

чихание;

чрезмерное облизывание;

опухшие и слезящиеся глаза;

красная и воспаленная кожа;

крапивница;

тряска головой или потирание лица;

выпадение шерсти;

проблемы с дыханием.

Однако, по словам ученых, помимо лекарств, выписанных ветеринаром, есть несколько полезных привычек, которые владельцы собак могут использовать для лечения аллергии у собаки. Во-первых, стоит избегать прогулок ближе к вечеру и ранним утром, когда уровни пыльцы особенно высоки. Во-вторых, избегайте районов с высоким содержанием пыльцы. В-третьих, вытирайте лапы животного после прогулки и регулярно купайте его. В-четвертых, добавьте в рацион питомца противовоспалительные лакомства и добавки, например, жирные кислоты омега-3.

Ранее Фокус писал о том, что гипоаллергенных кошек и собак не существует.