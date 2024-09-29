Девушка может есть только овсяную кашу: как она выглядит в 25 лет (фото)

Курс реабилитации, который Кэролайн Крей назначили специалисты, требует сочетания медикаментозного лечения и изменения образа жизни.

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25-летняя американка Кэролайн Крей борется с тяжелой аллергией, питаясь исключительно двумя продуктами. Жизнь молодой девушки разделилась на "до" и "после" на первом курсе колледжа в Массачусетсе (США), когда врачи поставили ей довольно редкий диагноз — расстройство активации мастоцитов (MCAS), пишет издание Newsweek.

В детстве Крей уже боролась с аллергией на орехи, кунжут, горчицу и морепродукты. Однако в 18-летнем возрасте, во время первой недели обучения в колледже, ее жизнь едва не оборвалась. Кэролайн пережила анафилактический шок, когда попробовала обычное мороженое.

"Сначала было очень трудно. Люди описывают годы обучения в университете как лучшие в своей жизни. Я надеялась, что встречу свою вторую половинку, найду друзей на всю жизнь, буду ходить на вечеринки. Вместо этого пришлось наблюдать, как все остальные проживают свою лучшую жизнь, чувствуя себя чужой в собственном теле. У меня болело горло, чесалась кожа, сжимались легкие", — рассказывает о своих ощущениях девушка.

Сейчас ее рацион состоит исключительно из овсянки и гипоаллергенной детской смеси. Курс реабилитации, назначенный медиками, требует сочетания медикаментозного лечения и изменения образа жизни, в частности избежание пищевых триггеров.

Сегодня Крей работает полный рабочий день рекрутером в сфере здравоохранения и продолжает вдохновлять других через свои социальные медиа-платформы. Девушка публикует посты о борьбе с расстройством не только для того, чтобы повысить уровень осведомленности в обществе, но и, чтобы общаться с теми, кто чувствует себя брошенным, как и она когда-то.

Крей поддерживает людей с таким же диагнозом, как и у нее Фото: Caroline Cray/Caroline Cray

Напомним, ранее Фокус писал о 21-летней Дженне Джестетнер из Лос-Анджелеса (Калифорния, США), которая страдает от сотни аллергий и может есть только 13 продуктов. Врачи диагностировали у девушки серьезное расстройство — Mast cell activation syndrome (MCAS). Это заболевание может стать причиной возникновения крапивницы, отека, низкого давления, затрудненного дыхания и сильной диареи.

А вот 25-летняя мать-одиночка Стейси А'Хирн из Блэквуда, что в Великобритании, вынуждена фактически круглосуточно следить за своей 3-летней дочерью Винтер, которая страдает от редкого расстройства, из-за чего пытается съесть несъедобные вещи.

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