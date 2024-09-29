Дівчина може їсти тільки вівсяну кашу: який вигляд вона має у 25 років (фото)

Курс реабілітації, який Керолайн Крей назначили фахівці, вимагає поєднання медикаментозного лікування та зміни способу життя.

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25-річна американка Керолайн Крей бореться з важкою алергією, харчуючись виключно двома продуктами. Життя молодої дівчини поділилось на "до" та "після" на першому курсі коледжу в Массачусетсі (США), коли лікарі поставили їй досить рідкісний діагноз — розлад активації мастоцитів (MCAS), пише видання Newsweek.

У дитинстві Крей уже боролася з алергією на горіхи, кунжут, гірчицю та морепродукти. Однак у 18-річному віці, під час першого тижня навчання в коледжі, її життя ледь не обірвалося. Керолайн пережила анафілактичний шок, коли скуштувала звичайне морозиво.

"Спочатку було дуже важко. Люди описують роки навчання в університеті як найкращі у своєму житті. Я сподівалась, що зустріну свою другу половинку, знайду друзів на все життя, буду ходити на вечірки. Натомість довелось спостерігати, як усі інші проживають своє найкраще життя, відчуваючи себе чужою у власному тілі. У мене боліло горло, свербіла шкіра, стискалися легені", — розповідає про свої відчуття дівчина.

Зараз її раціон складається виключно з вівсянки та гіпоалергенної дитячої суміші. Курс реабілітації, назначений медиками, вимагає поєднання медикаментозного лікування та зміни способу життя, зокрема уникнення харчових тригерів.

Сьогодні Крей працює повний робочий день рекрутером у сфері охорони здоров'я й продовжує надихати інших через свої соціальні медіаплатформи. Дівчина публікує пости про боротьбу з розладом не лише для того, аби підвищити рівень обізнаності в суспільстві, але й, щоб спілкуватися з тими, хто відчуває себе покинутим, як і вона колись.

Крей підтримує людей з таким самим діагнозом, як і в неї Фото: Caroline Cray/Caroline Cray

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 21-річну Дженна Джестетнер із Лос-Анджелеса (штат Каліфорнії, США), яка страждає від сотні алергій і може їсти лише 13 продуктів. Лікарі діагностували у дівчини серйозний розлад — Mast cell activation syndrome (MCAS). Це захворювання може стати причиною виникнення кропив’янки, набряку, низького тиску, утрудненого дихання та сильної діареї.

А от 25-річна матір-одиначка Стейсі А'Хірн з Блеквуда, що у Великій Британії, змушена фактично цілодобово стежити за своєю 3-річною донькою Вінтер, яка страждає від рідкісного розладу, через що намагається з’їсти неїстівні речі.

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