Космічний експрес розкриває таємницю "котячих подряпин" на Марсі: що залишило ці шрами (відео)

У новому відео показали "шрами" руйнівного удару, який обрушився на Червону планету мільярди років тому.

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Чинна автоматична міжпланетна станція Mars Express Європейського космічного агентства (ESA) протягом двох десятиліть курсує навколо Червоної планети. Тепер станція надала нам неймовірні зображення марсіанської поверхні, пише IFLScience.

Зображення, отримані за допомогою Mars Express, часто перетворювалися на тривимірні візуалізації та відеоролики, а останні кадри й зовсім представляють серію звивистих траншей, відому під назвою Нілі Фосса (Nili Fossae).

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Ця марсіанська область являє собою серію концентричних траншей, які поки не настільки добре вивчені, як інші регіони Червоної планети, наприклад, такі, як гора Олімп. Однак для планетологів ця область становить великий інтерес: дослідники NASA завдяки даним, отриманим з Mars Express, виявили шлейфи метану. Джерело виникнення цих шлейфів все ще невідоме, але деякі вважають, що їхнє походження пов'язане з живими організмами. Деякі дослідники також вважають, що це місце є перспективним для майбутніх досліджень людини.

Сьогодні людство перебуває ще надто далеко від того, щоб дістатися до Марса, а тому візуалізація Червоної планети — найкраще, що ми маємо на цей момент. Відомо, що марсіанські траншеї утворилися близько 4 мільярдів років тому внаслідок астероїда, що утворив кратер, відомий як Isidis Planitia. Унаслідок зіткнення навколо кратера в земній корі утворилися паралельні розломи, що простягнулися на сотні кілометрів.

Попередні дослідження вже показали, глибина цих "шрамів" Червоної планети сягає кількох сотень метрів, вони також дуже тонкі та неймовірно довгі. Під час дослідження вчені описали їх як "котячі подряпини", залишені на поверхні Марса.

На іншій стороні рівнини Isidis розташована ще одна серія траншей, відома як ями Аментес. Дослідники також виявили, що траншеї Нілі Фосса також відомі широким розмаїттям мінералів. Причому деякі з них могли утворитися лише за наявності води на планеті.

До слова, різноманітність цього регіону зробила його потенційним претендентом на місце посадки космічного корабля NASA Perseverance ("Наполегливість"). Але в підсумку ровер був відправлений до кратера Джезеро, який також видно в кінці відео.

Двадцять років потому Mars Express продовжує свою приголомшливу роботу навколо Червоної планети, надаючи нові відомості про Марс.

Раніше Фокус писав про те, що прибульці з космосу становлять загрозу для Марса: ситуація гірша, ніж передбачалося.