Космический экспресс раскрывает тайну "кошачьих царапин" на Марсе: что оставило эти шрамы (видео)

В новом видео показали "шрамы" разрушительного удара, который обрушился на Красную планету миллиарды лет назад.

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Действующая автоматическая межпланетная станция Mars Express Европейского космического агентства (ESA) в течение двух десятилетий курсирует вокруг Красной планеты. Теперь станция предоставила нам невероятные изображения марсианской поверхности, пишет IFLScience.

Изображения, полученные с помощью Mars Express, часто превращались в трехмерные визуализации и видеоролики, а последние кадры и вовсе представляют серию извилистых траншей, известную под названием Нили Фосса (Nili Fossae).

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Эта марсианская область представляет собой серию концентрических траншей, которые пока не столь хорошо изучены, как другие регионы Красной планеты, например, такие, как гора Олимп. Однако для планетологов эта область представляет большой интерес: исследователи NASA благодаря данным, полученным с Mars Express, обнаружили шлейфы метана. Источник возникновения этих шлейфов все еще неизвестен, но некоторые полагают, что их происхождение связано с живыми организмами. Некоторые исследователи также считают, что это место является перспективным для будущих исследований человека.

Сегодня человечество находится еще слишком далеко от того, чтобы добраться до Марса, а потому визуализация Красной планеты — лучшее, что у нас есть на данный момент. Известно, что марсианские траншеи образовались около 4 миллиардов лет назад в результате астероида, образовавшего кратер, известный как Isidis Planitia. В результате столкновения вокруг кратера в земной коре образовались параллельные разломы, протянувшиеся на сотни километров.

Предыдущие исследования уже показали, глубина этих "шрамов" Красной планеты достигает нескольких сотен метров, они также очень тонкие и невероятно длинные. Во время исследования ученые описали их как "кошачьи царапины" оставленные на поверхности Марса.

На другой стороне равнины Isidis расположена еще одна серия траншей, известная как ямы Аментес. Исследователи также обнаружили, что траншеи Нили Фосса также известны широким разнообразием минералов. Причем некоторые из них могли образоваться лишь при наличии воды на планете.

К слову, разнообразие этого региона сделало его потенциальным претендентом на место посадки космического корабля NASA Perseverance ("Настойчивость"). Но в итоге ровер был отправлен к кратеру Джезеро, который также виден в конце видео.

Двадцать лет спустя Mars Express продолжает свою потрясающую работу вокруг Красной планеты, предоставляя новые сведения о Марсе.

Ранее Фокус писал о том, что пришельцы из космоса представляют угрозу для Марса: ситуация хуже, чем предполагалось.