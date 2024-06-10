Знайшли в історичному центрі міста: археологи виявили дитячий некрополь, якому 2 тисячі років

У місті Осер дослідники знайшли дитячий некрополь, який датується I-III століттями н. е. Це відкриття здивувало вчених, оскільки поховання вирізняються станом збереження.

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На початку 2024 року дослідники з Національного агентства археології та охорони пам'яток Франції (INRAP) розкопали великий дитячий некрополь в історичному центрі міста Осер. Відкриття зробили під час планових розкопок на площі Маршала Леклерка, пише Arkeonews.

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Некрополь розташований під стародавніми укріпленнями міста, колись відомого як Аутессіодурум та заснованого галльським народом сенонів близько 30 року до н. е. Хоча місто набуло політичної ваги у III столітті, коли стало столицею римської провінції, його стратегічне розташування на перехресті головних римських доріг зробило його важливим об'єктом ще раніше.

Некрополь, датований I-III століттями, вирізняється винятковим станом збереження та унікальними характеристиками порівняно з іншими галло-римськими похованнями.

Фото: Corentin Dujancourt, Inrap

Відповідно до давніх звичаїв, некрополі зазвичай розташовувалися за межами міста, з окремими ділянками, призначеними для маленьких дітей через високий рівень смертності. Археологи знайшли біля могил розбитий керамічний посуд, призначений для підношень померлим і богам.

Захисні предмети, такі як перлини, монети та мініатюрні чашки, клали разом із дітьми, що свідчить про турботу та ритуали, пов'язані з їхнім похованням.

Різноманітність поховальних практик на цьому некрополі особливо вражає. Більшість дітей були поховані в позі ембріона, хоча деякі були покладені на спину. Місткості, що використовувалися для поховання маленьких дітей, включали кераміку, дерев'яні труни, кору дерев, кам'яну опалубку, текстиль та інші гнучкі матеріали.

У деяких випадках для накриття тіл використовували уламки амфор. В одному примітному похованні для позначення могили навіть повторно використовували камінь із гравірованою розеткою, що демонструє різноманітний і складний характер цих давніх поховальних практик.

Фото: Christophe Fouquin, Inrap

Дослідники виділили до восьми різних етапів у процесі поховання цих дітей, що вказує на складність і ретельність догляду за ними. Висока щільність і нашарування могил на цьому місці дозволяють вивчати численні поховання і пов'язані з ними практики.

Унікальним є те, що спостерігається до п'яти рівнів могил, що вказує на відхилення від звичайної галло-римської практики збереження цілісності могил. Ця аномалія може бути пов'язана з обмеженим простором або сприйняттям статусу цих дітей в античному суспільстві.

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Розкопки в Осері розширюють наше розуміння давніх поховальних практик для мертвонароджених і дуже маленьких дітей. Ці відкриття мають вирішальне значення для поглиблення наших знань про історичні культурні практики та цінність, яку надавали молодому життю в минулому.

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