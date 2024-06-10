Нашли в историческом центре города: археологи обнаружили детский некрополь, которому 2 тысячи лет

В городе Осер исследователи нашли детский некрополь, который датируется I-III веками н. э. Это открытие удивило ученых, поскольку захоронения отличаются состоянием сохранности.

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В начале 2024 года исследователи из Национального агентства археологии и охраны памятников Франции (INRAP) раскопали большой детский некрополь в историческом центре города Осер. Открытие сделали во время плановых раскопок на площади Маршала Леклерка, пишет Arkeonews.

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Некрополь расположен под древними укреплениями города, некогда известного как Аутессиодурум и основанного галльским народом сенонов около 30 года до н. э. Хотя город приобрел политический вес в III веке, когда стал столицей римской провинции, его стратегическое расположение на перекрестке главных римских дорог сделало его важным объектом еще раньше.

Некрополь, датированный I-III веками, отличается исключительным состоянием сохранности и уникальными характеристиками по сравнению с другими галло-римскими захоронениями.

Фото: Corentin Dujancourt, Inrap

В соответствии с древними обычаями, некрополи обычно располагались за пределами города, с отдельными участками, предназначенными для маленьких детей из-за высокого уровня смертности. Археологи нашли возле могил разбитую керамическую посуду, предназначенную для подношений умершим и богам.

Защитные предметы, такие как жемчужины, монеты и миниатюрные чашки, клали вместе с детьми, что свидетельствует о заботе и ритуалах, связанных с их захоронением.

Разнообразие погребальных практик на этом некрополе особенно впечатляет. Большинство детей были похоронены в позе эмбриона, хотя некоторые были положены на спину. Емкости, использовавшиеся для захоронения маленьких детей, включали керамику, деревянные гробы, кору деревьев, каменную опалубку, текстиль и другие гибкие материалы.

В некоторых случаях для накрытия тел использовали обломки амфор. В одном примечательном захоронении для обозначения могилы даже повторно использовали камень с гравированной розеткой, что демонстрирует разнообразный и сложный характер этих древних погребальных практик.

Фото: Christophe Fouquin, Inrap

Исследователи выделили до восьми различных этапов в процессе захоронения этих детей, что указывает на сложность и тщательность ухода за ними. Высокая плотность и наслоение могил на этом месте позволяют изучать многочисленные захоронения и связанные с ними практики.

Уникальным является то, что наблюдается до пяти уровней могил, что указывает на отклонение от обычной галло-римской практики сохранения целостности могил. Эта аномалия может быть связана с ограниченным пространством или восприятием статуса этих детей в античном обществе.

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Раскопки в Осере расширяют наше понимание древних погребальных практик для мертворожденных и очень маленьких детей. Эти открытия имеют решающее значение для углубления наших знаний об исторических культурных практиках и ценности, которую придавали молодой жизни в прошлом.

Ранее Фокус писал об уникальном захоронении, которое в 1980-х годах нашли в Армении. Недавно археологи изучили останки детей, найденных под так называемым "камнем дракона".

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