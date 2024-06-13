Тривожна статистика. Кожен з останніх 12 місяців був найспекотнішим в історії (відео)

У NASA підтвердили, що ми щойно прожили 12 найспекотніших місяців в історії спостережень і це, можливо, не межа.

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Учені втомилися попереджати про кліматичну кризу, яка чекає на планету в майбутньому, і прямо заявили — вона вже тут. У результаті світ зіткнеться з рекордними температурами й масштабними хвилями посухи та лісових пожеж. Крім того, на нас чекає неймовірно інтенсивний сезон ураганів — вважається, що вченим не вистачить імен у списку, щоб назвати найбільші урагани цього року, пише Science Alert.

Не завжди легко усвідомити масштаби нинішньої кліматичної кризи, проте тривожна статистика покликана протверезити людство: кожен місяць з останніх 12 встановлював новий глобальний температурний рекорд.

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У NASA підтвердили, що травень 2024 року став найспекотнішим в історії спостережень, як і квітень, березень, лютий і січень до нього. До цього нових максимумів середньої глобальної температури досягали місяці з червня по грудень 2023 року.

Вчені відзначають, що подібна спекотна смуга ніколи раніше не спостерігалася за весь час існування записів і, на жаль, це ознака швидкого потепління, яке сьогодні переживає планета. Ще більш витверезливим є той факт, що це, ймовірно, не найгірше — воно на нас ще чекає попереду.

Останні 12 місяців (з червня 2023 року по травень 2024 року) досягли рекордних максимумів для кожного відповідного місяця Фото: NASA

За словами адміністратора NASA Білла Нельсона, очевидно, що планета зіткнулася з кліматичною кризою. Температурні рекорди сьогодні б'ються по всій земній кулі, і це дуже тривожні новини. Наприклад, у листопаді минулого року середня глобальна температура планети вперше перевищила на 2°C доіндустріальний рівень.

І все ж, попри те, що клімат Землі різко змінюється, людство продовжує викидати неймовірну кількість парникових газів, причому більше, ніж будь-коли в історії. Ми мчимо до краю кліматичного обриву і не виявляємо жодних ознак уповільнення.

У NASA також заявили, що це вже стало тенденцією. Останні 10 років поспіль були найспекотнішими з моменту того, як люди почали вести облік температур наприкінці 19 століття. До нинішнього моменту, найгарячішим був сплеск у період з 2015 по 2016 роки, він тривав 7 місяців.

За словами головного наукового співробітника і старшого радника з клімату NASA Кейт Келвін, людство переживає дедалі більше спекотних днів, місяців і років. Водночас нам відомо, що таке різке підвищення температури спричинене викидами парникових газів і впливає на все живе на планеті, зокрема й людей, а також зачіпає екосистеми в усьому світі.

Дослідники використовують для відстеження зміни клімату десятки тисяч метеорологічних станцій та інструментів, розкиданих на суші, кораблях і буях. Далі ці числа обробляються для врахування відстаней між показаннями, а також інших чинників, наприклад, таких, як міські острови тепла. На жаль, вчені дійшли висновку, що єдине, в чому людство стає кращим, — це відстеження глобальної картини світу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявляють про початок ери "глобального кипіння" на планеті.