Тревожная статистика. Каждый из последних 12 месяцев был самым жарким в истории (видео)

В NASA подтвердили, что мы только что прожили 12 самых жарких месяцев в истории наблюдений и это, возможно, не предел.

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Ученые устали предупреждать о климатическом кризисе, который ждет планету в будущем, и прямо заявили — он уже здесь. В результате мир столкнется с рекордными температурами и масштабными волнами засухи и лесных пожаров. Кроме того, нас ждет невероятно интенсивный сезон ураганов — считается, что ученым не хватит имен в списке, чтобы назвать самые крупные ураганы этого года, пишет Science Alert.

Не всегда легко осознать масштабы нынешнего климатического кризиса, однако тревожная статистика призвана отрезвить человечество: каждый месяц из последних 12 устанавливал новый глобальный температурный рекорд.

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В NASA подтвердили, что май 2024 года стал самым жарким в истории наблюдений, как и апрель, март, февраль и январь до него. До этого новых максимумов средней глобальной температуры достигали месяцы с июня по декабрь 2023 года.

Ученые отмечают, что подобная жаркая полоса никогда ранее не наблюдалась за все время существования записей и, увы, это признак быстрого потепления, которое сегодня переживает планета. Еще более отрезвляющим выглядит тот факт, что это, вероятно, не самое худшее — оно нас еще ждет впереди.

Последние 12 месяцев (с июня 2023 года по май 2024 года) достигли рекордных максимумов для каждого соответствующего месяца Фото: NASA

По словам администратора NASA Билла Нельсона, очевидно, что планета столкнулась с климатическим кризисом. Температурные рекорды сегодня бьются по всему земному шару, и это очень тревожные новости. Например, в ноябре прошлого года средняя глобальная температура планеты впервые превысила на 2°C доиндустриальный уровень.

И все же, несмотря на то, что климат Земли резко меняется, человечество продолжает выбрасывать невероятное количество парниковых газов, причем больше, чем когда-либо в истории. Мы несемся к краю климатического обрыва и не проявляем никаких признаков замедления.

В NASA также заявили, что это уже стало тенденцией. Последние 10 лет подряд были самыми жаркими с момента того, как люди начали вести учет температур в конце 19 века. До нынешнего момента, самым горячи был всплеск в период с 2015 по 2016 годы, он длился 7 месяцев.

По словам главного научного сотрудника и старшего советника по климату NASA Кейт Кэлвин, человечество переживает все больше жарких дней, месяцев и лет. В то же время нам известно, что столь резкое повышение температуры вызвано выбросами парниковых газов и влияет на все живое на планете, в том числе и людей, а также затрагивает экосистемы во всем мире.

Исследователи используют для отслеживания изменения климата десятки тысяч метеорологических станций и инструментов, разбросанных на суше, кораблях и буях. Далее эти числа обрабатываются для учета расстояний между показаниями, а также других факторов, например, таких, как городские острова тепла. Увы, ученые пришли к выводу, что единственное в чем человечество становится лучше — это отслеживание глобальной картины мира.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.