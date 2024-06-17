У нападі акул на людей звинуватили косаток: морські біологи впевнені, винне щось інше

Люди помилково пов'язали нещодавні напади акул на людей з активністю косаток, насправді справи йдуть зовсім інакше.

Related video

Два нещодавні напади акул на пляжі у Флориді породили чутки про те, що винуватцями агресії хижаків щодо них є косатки. Нібито саме вони заганяють акул ближче до берега, де вони в розпачі нападають на людей, пише Live Science.

7 червня три людини дістали поранення внаслідок двох нападів акул біля узбережжя округу Волтон. Жертвами морських хижаків стали 45-річна жінка і двоє підлітків, які дістали поранення того самого дня, за кілька кілометрів від місця першого нападу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Водночас нещодавні спостереження косаток (Orcinus orca) у цьому ж регіоні змусили деяких людей об'єднати ці дві події. У результаті серед місцевих жителів і туристів поширюються чутки про те, що напади акул на людей, імовірно, спричинені косатками, які атакують хижаків.

Однак, за словами морського біолога Хесуса Еріка Ігера-Ріваса, насправді ці дві події не мають нічого спільного. Дослідники припускають, що відповідальність за напади на людей несе акула-бик (Carcharhinus leucas), і хоча косаток бачили за 120 кілометрів від нападу акул лише за кілька днів до нападу акул, вчені впевнені, причина — у чомусь іншому.

Раніше вчені дійсно спостерігали, як деякі групи косаток полюють на великих білих акул біля берегів Південної Африки та бичачих акул у Каліфорнійській затоці. Однак, за словами Ріваса, останні напади бичачих акул, ймовірно, пов'язані зі збільшенням активності людини поблизу місця харчування морських хижаків.

Відомо, що акули-бики годуються біля берегів, водночас спека і глобальна зміна клімату, імовірно, розширила їхній ареал годування. За словами директора Флоридської програми з дослідження акул Університету Флориди Гевіна Нейлора, напади акул, ймовірно, пов'язані з тим, що їхня здобич наближається до берега, тим самим змушуючи хижаків наближатися до людей.

Вважається, що нещодавня спекотна і суха погода в регіоні могла спровокувати збільшення обсягів видобутку прісної води, внаслідок чого солона вода могла підійти ближче до берега, а разом із нею планктон і наживка, які цікавлять акул. У результаті хижаки були змушені наблизитися до берега, де зіткнулися з людьми.

Дослідники також вважають, що поява косаток у регіоні зовсім не пов'язана з тим, що чисельність місцевої популяції різко збільшилася. Насправді вчені вважають, що зустрічі людей і косаток стали частішими через зростання екотуризму. Люди все частіше виходять на човнах у море, через що і стали частіше помічати косаток.

Нейлор визнає, що косатки справді полюють на акул, але, як правило, це відбувається значно далі від берега і на те є причини. Річ у тім, що вздовж узбережжя багато місць, де акули можуть сховатися від косаток.

Раніше Фокус писав про те, що чоловік з катера "ластівкою" стрибнув на косатку: що було далі.