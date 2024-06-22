Останній подарунок: улюбленці точно знають, коли помруть і перед смертю захищають нас від болю

Дослідники вважають, навіть у найостанніші миті життя наші домашні улюбленці намагаються захистити нас від емоційного болю.

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Люди, кішки та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч. За цей час домашні улюбленці встигли заробити репутацію найкращих друзів людини або злих пухнастих геніїв, які не надто доброзичливі до людей, але це лише поверхневе судження. Учені роками намагаються зрозуміти природу стосунків людей і домашніх улюбленців і виявили дещо дивовижне — перед самою смертю наші тварини підносять нам "останній несамовитий подарунок", пише Daily Star.

Дослідники дійшли висновку, що домашні тварини насправді знають, коли помруть, а тому перед самою смертю здійснюють "раптові любовні жести" щодо власників. Після цього кішки та собаки вважають за краще де-небудь усамітнитися, щоб позбавити людей від болю, спостерігаючи за кончиною друга.

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На думку доктора Руперта Шелдрейка, який останні 25 років провів у пошуках доказів того, що домашні тварини навіть перед власною смертю намагаються втішити своїх власників. Науковець вважає, що собаки та коти здатні "передбачити свою смерть" і це спонукає їх емоційно прощатися зі своїми власниками.

В іспанській мові є спеціальний термін, що описує те, що намагаються зробити для нас наші улюбленці — "mejoría de la Muerte". У перекладі означає "поліпшення смерті". За словами доктора Шелдрейка, важливість подібних переживань наприкінці життя в улюбленців йому допоміг усвідомити німецький колега Міхаель Нам, провідний світовий фахівець у галузі "термінальної усвідомленості".

Зазначимо, що "термінальна усвідомленість" добре задокументована в будинках для людей похилого віку та хоспісах, проте загалом рідко вивчається. Під цим терміном розуміють приплив розумової та фізичної енергії, що супроводжується незвичайною ясністю незадовго до смерті. Тепер дослідники вважають, що в домашніх тварин він трапляється так само часто, як і в людей.

Доктор Шелдрейк стверджує, що за останню чверть століття йому вдалося зібрати безліч історій про те, як домашні тварини раптово здійснювали несподівані зворушливі жести щодо своїх власників, а потім йшли у відокремлене місце, де вмирали на самоті. Вважається, що таким чином тварини намагаються захистити своїх власників від болю, якщо вони спостерігатимуть за смертю тварини.

Більш ранні дослідження вже показали, що горе втрати улюбленої домашньої тварини може бути таким же сильним, як і втрата дорогого друга, а досвід свідка смерті може виявитися "дуже болючим".

Дослідники вважають, що остання "подорож" і усамітнення, ймовірно, має еволюційну вигоду. Наприклад, у дикій природі тварина, яка знає, що помирає, може відокремитися від зграї, щоб її мертве тіло не поширювало інфекції. До слова, щось подібне також спостерігається в людей, які страждають на хворобу Альцгеймера — пацієнти з цією хворобою відчувають несподіваний приплив ясності перед смертю, згадують людей, а також періоди життя, про які раніше були схильні забувати.

До слова, один із перших випадків прощання домашнього улюбленця з власником був задокументований ще 1970 року письменниками Вінсентом і Маргарет Геддіс. В історії йдеться про те, що пара навчила кота "рукостискання", а коли настав час приспати тварину, перед самим приходом ветеринара вона підійшла до кожного з власників і простягнула їм лапу.

Подібний феномен учені також спостерігали й у лабораторних щурів, які збиралися, щоб "оплакати" товариша, що вмирає.

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