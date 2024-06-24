Марсохід NASA провів розкопки в незвичайному місці на Марсі: у чому його особливість (фото)

Колісний роботизований апарат Perseverance дістався до місцевості, яка з орбіти виглядає як дуже світла пляма.

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Марсохід NASA Perseverance після того, як подолав поле піщаних дюн і перетнув русло стародавньої річки на Марсі, що давно зникла, дістався до інтригуючої місцини, що дістала назву "Яскравий Ангел". Вчені вважають, що місцеве каміння є дуже давнім і з'явилося на поверхні внаслідок водної ерозії, пише Space.

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Perseverance почав вивчення унікальної ділянки поверхні на Марсі. Роботизований апарат розпочав буріння поверхні та сканування місцевих гірських порід.

Ділянка "Яскравий Ангел" отримала свою назву через те, що на фотографіях орбітальних апаратів вона має вигляд незвично світлого місця на тлі навколишнього ландшафту. Саме це привабило вчених і вони отруїли туди Perseverance.

Світла ділянка розташована на краю русла висохлої стародавньої річки, що отримало назву Neretva Vallis, яким кілька тижнів переміщався марсохід. Вчені вважають, що місцеве каміння на поверхні "Яскравого Ангела", а також шари гірських порід під нею, можуть містити інформацію про вологе минуле Марса. Вчені вважають, що місцеве каміння є дуже давнім і з'явилося на поверхні внаслідок водної ерозії

Марсохід після прибуття кілька днів робив знімки місцевості, а потім пустив свій бур, щоб дістатися до підповерхневих порід. Це були неглибокі розкопки і після очищення верхнього пилу марсохід дістався до прихованої породи внизу.

На знімку показано ділянку поверхні Марса перед марсоходом у місці під назвою "Яскравий Ангел". Видно розгорнутий прилад PIXL, що вивчає місцевість Фото: NASA

Після цього марсохід використовував прилад, який випускає рентгенівські промені на поверхню Марса, а потім вимірює відбите світло. Поки що вчені ще не почали обробку отриманих даних, але найближчими місяцями вони проаналізують їх. Цей аналіз має показати, як утворився "Яскравий Ангел" і як він пов'язаний із колишньою річкою.

Вчені зараз думають над тим, чи варто марсоходу зібрати зразки місцевої породи, щоб доповнити і так вже велику колекцію, зібрану в інших регіонах. Якщо буде ухвалено позитивне рішення, то місцеві каміння і пил можуть бути доставлені на Землю в майбутньому.

Як уже писав Фокус, NASA попереджає про потенційне зіткнення астероїда із Землею. У NASA з'ясували, що ймовірність зіткнення з небезпечним астероїдом дуже висока і існують значні проблеми в планетарному захисті.

Також Фокус писав про те, що вкотре NASA перенесло повернення своїх астронавтів з орбіти через проблеми з космічним кораблем Boeing Starliner. Астронавти, які прибули на орбітальну станцію 6 червня, мали повернутися на Землю через тиждень.