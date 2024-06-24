Марсоход NASA провел раскопки в необычном месте на Марсе: в чем его особенность (фото)

Колесный роботизированный аппарат Perseverance добрался к местности, которая с орбиты выглядит как очень светлое пятно.

Related video

Марсоход NASA Perseverance после того, как преодолел поле песчаных дюн и пересек русло давно исчезнувшей древней реки на Марсе, добрался к интригующей местности, получившей название "Яркий Ангел". Ученые считают, что местные камни являются очень древними и появились на поверхности в результате водной эрозии, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Perseverance начал изучение уникального участка поверхности на Марсе. Роботизированный аппарат приступил к бурению поверхности и сканированию местных горных пород.

Участок "Яркий Ангел" получил свое название за то, что на фотографиях орбитальных аппаратов он выглядит как необычно светлое место на фоне окружающего ландшафта. Именно это привлекло ученых и они отравили туда Perseverance.

Светлый участок находится на краю русла высохшей древней реки, получившего название Neretva Vallis, по которому несколько недель перемещался марсоход. Ученые считают, что местные камни на поверхности "Яркого Ангела", а также слои горных пород под ней, могут содержать информацию о влажном прошлом Марса. Ученые считают, что местные камни являются очень древними и появились на поверхности в результате водной эрозии

Марсоход после прибытия несколько дней делал снимки местности, а затем пустил свой бур, чтобы добраться до подповерхностных пород. Это были неглубокие раскопки и после очистки верхней пыли марсоход добрался до скрытой породы внизу.

На снимке показан участок поверхности Марса перед марсоходом в месте под названием "Яркий Ангел". Виден развернутый прибор PIXL, изучающий местность Фото: NASA

После этого марсоход использовал прибор, который выпускает рентгеновские лучи на поверхность Марса, а затем измеряет отраженный свет. Пока ученые еще не начали обработку полученных данных, но в ближайшие месяцы они проанализируют их. Этот анализ должен показать, как образовался "Яркий Ангел" и как он связан с бывшей рекой.

Ученые сейчас думают над тем, стоит ли марсоходу собрать образцы местной породы, чтобы дополнить и так уже большую коллекцию, собранную в других регионах. Если будет принято позитивное решение, то местные камни и пыль могут быть доставлены на Землю в будущем.

Как уже писал Фокус, NASA предупреждает о потенциальном столкновении астероида с Землей. В NASA выяснили, что вероятность столкновения с опасным астероидом очень высокая и существуют значительные проблемы в планетарной защите.

Также Фокус писал о том, что в очередной раз NASA перенесло возвращение своих астронавтов с орбиты из-за проблем с космическим кораблем Boeing Starliner. Астронавты, прибывшие на орбитальную станцию 6 июня, должны были вернуться на Землю через неделю.