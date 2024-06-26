Загублений військовий табір ассирійців: знайдене укріплення може підтвердити історію з Біблії

Використовуючи старі фотознімки рельєфу Лахіша, археологи виявили стародавній ассирійський військовий табір. Це місце згадується в Біблії: якщо вірити розповіді, то ассирійців знищив ангел.

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Нещодавні археологічні дослідження виявили залишки стародавніх військових таборів Ассирійської імперії, що датуються приблизно 700 роком до н. е. Це відкриття може підтвердити біблійну історію про облогу Єрусалиму ассирійцями, пише The Jerusalem Post.

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Стівен Комптон, дослідник близькосхідної археології, використовував сучасні методи картографування, щоб знайти те, що, на його думку, є залишками ассирійських військових таборів. Комптон розповів, що це відкриття узгоджується з описами, знайденими в ассирійських текстах, грецьких історіях та єврейській Біблії.

Вирішальним доказом є кам'яні панелі, що зберігаються у Британському музеї, які колись були частиною палацу ассирійського царя Сінаххеріба. Ці панелі, на яких зображено укріплений військовий табір з 24 сторожовими вежами, були співставлені з ранніми аерофотознімками Лахіша, Ізраїль, щоб створити віртуальну карту, яка ідентифікує місце розташування табору.

Комптон пояснив, що наклавши фотографії початку XX століття на ландшафт, зображений на ассирійських рельєфах, він зміг визначити місце розташування табору, яке відповідає формі й особливостям ассирійських військових споруд.

Це відкриття важливе не лише з огляду на його біблійні зв'язки, але й для розуміння кампанії Сінаххеріба в Леванті. Історичні джерела свідчать, що облога Єрусалиму закінчилася, коли Сінаххеріб отримав данину від юдейського царя Єзекії, що дозволило Єзекії залишитися при владі як васал. Біблійна розповідь додає надприродний елемент, описуючи ангела, який вразив ассирійських воїнів, що призвело до їхнього відступу.

На виявленому місці видно руїни, які відповідають руїнам табору Сінаххеріба в Лахіші. Комптон сподівається, що майбутні археологічні розкопки допоможуть краще зрозуміти це важливе відкриття.

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