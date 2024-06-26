Затерянный военный лагерь ассирийцев: найденное укрепление может подтвердить историю из Библии

Используя старые фотоснимки рельефа Лахиша, археологи обнаружили древний ассирийский военный лагерь. Это место упоминается в Библии: если верить рассказу, то ассирийцев уничтожил ангел.

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Недавние археологические исследования обнаружили остатки древних военных лагерей Ассирийской империи, датируемые примерно 700 годом до н. э. Это открытие может подтвердить библейскую историю об осаде Иерусалима ассирийцами, пишет The Jerusalem Post.

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Стивен Комптон, исследователь ближневосточной археологии, использовал современные методы картографирования, чтобы найти то, что, по его мнению, является остатками ассирийских военных лагерей. Комптон рассказал, что это открытие согласуется с описаниями, найденными в ассирийских текстах, греческих историях и еврейской Библии.

Решающим доказательством являются каменные панели, хранящиеся в Британском музее, которые когда-то были частью дворца ассирийского царя Синаххериба. Эти панели, на которых изображен укрепленный военный лагерь с 24 сторожевыми башнями, были сопоставлены с ранними аэрофотоснимками Лахиша, Израиль, чтобы создать виртуальную карту, которая идентифицирует местоположение лагеря.

Комптон объяснил, что наложив фотографии начала XX века на ландшафт, изображенный на ассирийских рельефах, он смог определить местоположение лагеря, которое соответствует форме и особенностям ассирийских военных сооружений.

Это открытие важно не только учитывая его библейские связи, но и для понимания кампании Синаххериба в Леванте. Исторические источники свидетельствуют, что осада Иерусалима закончилась, когда Синаххериб получил дань от иудейского царя Иезекии, что позволило Иезекии остаться у власти как вассал. Библейский рассказ добавляет сверхъестественный элемент, описывая ангела, который поразил ассирийских воинов, что привело к их отступлению.

На обнаруженном месте видны руины, которые соответствуют руинам лагеря Синаххериба в Лахише. Комптон надеется, что будущие археологические раскопки помогут лучше понять это важное открытие.

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