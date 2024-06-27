Посунути Сонце: що якби Земля стала центром Сонячної системи

У минулому люди вірили, що наша планета є центром усього навколо і на щастя, вони помилялися.

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Давно відомо, що Земля не є ні центром Всесвіту, ні навіть центром Сонячної системи. Але що, якби наша планета раптом опинилася на місці Сонця і навколо неї почали б обертатися інші планети, пише WhatIf.

Ще тисячу років тому люди вважали, що Земля є центром Всесвіту. Такого висновку люди дійшли, спостерігаючи за нічним небом, де здавалося, що Сонце, Місяць та інші зірки обертаються навколо нашої планети.

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Згодом таку ідею назвуть геоцентричною моделлю Сонячної системи, в якій Земля є центром усього. Така модель використовувалася людьми приблизно з 550 р. до н.е. до 17 століття.

На щастя, більш просунуті наукові інструменти та накопичені знання дозволили людям розібратися краще в цьому питанні. На зміну геоцентричній моделі прийшла геліоцентрична, згідно з якою саме Сонце перебуває в центрі нашої Сонячної системи.

Геліоцентрична модель Сонячної системи прийшла на зміну старій геоцентричній Фото: CORDIS

Але якби Земля дійсно стала центром Сонячної системи? У такому разі, за словами вчених, нам би довелося забути багато з того, що ми знаємо про космос.

Земля тепер би перебувала в центрі всього. Її б оточували орбіти інших небесних тіл. Поруч із нами все ще розташовувався Місяць, потім Сонце, Венера, Меркурій, Марс і решта планет Сонячної системи.

Якщо в цій формулі зберегти колишні закони гравітації, тоді розміри Землі та Сонця мали б різко змінитися.

Землі довелося б стати більшою за Сонце, а нашій зірці — істотно зменшитися в розмірах. І йдеться про колосальні зміни. Приміром, найбільша планета Сонячної системи — Юпітер, чия маса становить лише 0,1% від маси Сонця. Водночас Юпітер у 300 разів масивніший за Землю.

Сонце меншого розміру не зможе довго підтримувати термоядерний синтез. Тому в Сонячній системі стане значно менше сонячного світла. Такі зміни матимуть прямий вплив на клімат і населеність Землі. На нашій планеті середня температура ґрунтовно знизиться, і продовжить падати, поки Земля не перетвориться на одну гігантську снігову грудку.

Земля перетворилася б на снігову грудку Фото: земля

Інші ж планети більше не будуть обертатися за еліптичними орбітами. Обертаючись навколо Землі, їхні орбіти були вкрай дивними. Решта планет оберталися б навколо нас із різною швидкістю, а орбіта Місяця змінювалася б щомісяця.

Однією з найбільших дивацтв було б те, що зірки в нічному небі Землі іноді виглядали б так ніби рухаються у зворотному напрямку. Річ у тім, що планети будуть не просто обертатися навколо Землі, вони також будуть слідувати своїм власним мініорбітам, які називаються епіциклом.

Єдине, що залишилося б колишнім на Землі, так це пори року, але не через земну вісь. Натомість Сонце рухалося б угору та вниз по небесному екватору, обертаючись навколо Землі. Це б нагріло Північну півкулю в одній точці та Південну півкулю в іншій.

Нагадаємо, вчені пояснили, якою була б Земля без Сонця. Сонце має прямий вплив на організм людини, а також впливає на все живе на нашій рідній планеті.