Крихітні метелики здатні перелетіти Атлантичний океан: 4200 кілометрів без перепочинку

Нове дослідження показує, що щонайменше один вид метеликів здатний перелетіти океан — учені підозрюють, що їхня подорож може тривати навіть довше.

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Птахи, кити та безліч інших істот на планеті здатні долати неймовірні відстані без жодного перепочинку. Тепер до цього списку додався ще один вид — дослідження показують, що метелики реп'яхи можуть без зусиль перелетіти Атлантичний океан, тобто подолати мінімум 4200 кілометрів, пише IFLScience.

Реп'яхи (Vanessa cardui) зовсім не новачки в тривалих подорожах суходолом, але тепер учені вперше в історії показали, що вони також здатні здійснювати тривалі перельоти через океани — дослідники нанесли на мапу їхні колосальні міграційні маршрути завдовжки щонайменше 4200 кілометрів.

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Перші свідчення про ці трансатлантичні перельоти з'явилися ще в жовтні 2013 року, коли дослідник Жерар Талавера помітив кількох реп'яхів на пляжі у Французькій Гвіані. Живі особини явно відпочивали та в усіх були пошкоджені крила. Дивовижним у цій ситуації здавалося те, що реп'яхи зазвичай не зустрічаються в Південній Америці. Але, з огляду на їхню репутацію мандрівників і пошкоджені крила, вчений припустив, що метелики, ймовірно, подолали непростий шлях.

У новому дослідженні Талавера разом з міжнародною дослідницькою групою вирішили пролити світло на цю загадку. Команда використовувала цілу низку методів, оскільки на метелика, на жаль, не можна просто прикріпити трекер.

Результати тестування ДНК показали, що зразки на пляжі пов'язані з популяцією в Європі та Африці — це спростовувало початкову теорію дослідників про те, що метелики прибули з Північної Америки — найближчого місця проживання. Далі вчені протестували ДНК зерна пилку і виявили, що вони належать рослинам, які трапляються тільки в Сахельському регіоні Африки. Це дає змогу припустити, що реп'яхи дійсно перелетіли Атлантичний океан.

Далі вчені використали нову техніку, відому як геолокація на основі ізотопів, і припустили, що подорож комах насправді могла початися зовсім не там. За словами співавтора дослідження Клемана Батая, реп'яхи прибули до Південної Америки із Західної Африки, подолавши 4200 км над Атлантикою. Однак вони з командою припускають, що їхня подорож насправді могла розпочатися значно раніше — в Європі. Таким чином реп'яхам треба було б перетнути три континенти, а їхня міграція була б тривалістю в 7000 кілометрів.

Автори дослідження вважають, що подолати таку довгу відстань реп'яхам допомогли стійкі сприятливі вітрові течії, що рухаються з Африки в Атлантику. Це означало, що метелики могли здійснити безупинну подорож над океаном приблизно за п'ять-вісім днів; без вітрів вони протрималися б лише близько 780 кілометрів.

За словами співавтора дослідження Еріка Торо-Дельгадо, крихітні істоти, ймовірно, могли здійснити цей політ, лише використовуючи стратегію, що чергує зусилля: в якийсь момент їм сприяв висхідний вітер, а в якийсь — використовували активний політ, який вимагає великих витрат енергії.

Раніше Фокус писав про те, що рекордна міграція в океані: кому вдалося подолати 27 666 км за 546 днів.