Крохотные бабочки способны перелететь Атлантический океан: 4200 километров без передышки

Новое исследование показывает, что минимум один вид бабочек способен перелететь океан — ученые подозревают, что их путешествие может длиться даже дольше.

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Птицы, киты и множество других существ на планете способны преодолевать невероятные расстояния без единой передышки. Теперь к этому списку добавился еще один вид — исследования показывают, что бабочки репейницы могут без труда перелететь Атлантический океан, то есть преодолеть минимум 4200 километров, пишет IFLScience.

Репейницы (Vanessa cardui) вовсе не новички в длительных путешествиях по суше, но теперь ученые впервые в истории показали, что они также способны совершать длительные перелеты через океаны — исследователи нанесли на карту их колоссальные миграционные маршруты длиной минимум 4200 километров.

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Первые свидетельства об этих трансатлантических перелетах появились еще в октябре 2013 года, когда исследователь Жерар Талавера заметил нескольких репейниц на пляже во Французской Гвиане. Живые особи явно отдыхали и у всех были повреждены крылья. Удивительным в этой ситуации казалось то, что репейницы обычно не встречаются в Южной Америке. Но, учитывая их репутацию путешественников и поврежденные крылья, ученый предположил, что бабочки, вероятно, преодолели непростой путь.

В новом исследовании Талавера вместе с международной исследовательской группой решили пролить свет на эту загадку. Команда использовала целый ряд методов, так как на бабочку, увы, нельзя просто прикрепить трекер.

Результаты тестирования ДНК показали, что образцы на пляже связаны с популяцией в Европе и Африке — это опровергало первоначальную теорию исследователей о том, что бабочки прибыли из Северной Америки — ближайшего места обитания. Далее ученые протестировали ДНК зерна пыльцы и обнаружили, что они принадлежат растениям, встречающимся только в Сахельском регионе Африки. Это позволяет предположить, что репейницы действительно перелетели Атлантический океан.

Далее ученые использовали новую технику, известную как геолокация на основе изотопов, и предположили, что путешествие насекомых на самом деле могло начаться вовсе не там. По словам соавтора исследования Клемана Батая, репейницы прибыли в Южную Америку из Западной Африки, преодолев 4200 км над Атлантикой. Однако они с командой предполагают, что их путешествие на самом деле могло начаться значительно раньше — в Европе. Таким образом репейницам потребовалось бы пересечь три континента, а их миграция была бы длительностью в 7000 километров.

Авторы исследования полагают, что преодолеть столь длинное расстояние репейницам помогли устойчивые благоприятные ветровые течения, двигающиеся из Африки в Атлантику. Это означало, что бабочки могли совершить безостановочное путешествие над океаном примерно за пять-восемь дней; без ветров они продержались бы всего около 780 километров

По словам соавтора исследования Эрика Торо-Дельгадо, крохотные существа, вероятно, могли совершить этот полет, лишь используя стратегию, чередующую усилия: в какой-то момент им способствовал восходящий ветер, в какой-то они использовали активный полет, требующий больших затрат энергии.

Ранее Фокус писал о том, что рекордная миграция в океане: кому удалось преодолеть 27 666 км за 546 дней.