Рекордная миграция в океане: кому удалось преодолеть 27 666 км за 546 дней

Исследователи обнаружили морское животное, которому удалось совершить рекордную миграцию в Тихом океане.

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Ранее миграционным рекордсменом в океане считалась большая белая акула, которой потребовалось 99 дней, чтобы преодолеть путь из Африки в Австралию. Однако теперь исследователи считают, что обнаружили другое морское существо, претендующее на звание рекордсмена, пишет PHYS.org.

В недавнем исследовании ученые зафиксировали самую обширную миграцию шелковистой акулы (Carcharhinus falciformis), когда-либо зарегистрированную в истории. Авторы исследования полагают, что это позволит получить важную информацию о поведении этого вида, подверженному сильному перелову. Ученые также подчеркивают острую необходимость совместных международных мер управления для предотвращения дальнейшего сокращения популяции.

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Команда наблюдала за взрослой самкой шелковистой акулы по прозвищу джинн, которая была названа в честь покойного эколога по акулам доктора Юджини Кларк. В июле 2021 года Джинн была отмечена спутниковым передатчиком, установленным на плавнике, недалеко от морского заповедника Галапагосских островов. Далее ученые приступили к наблюдению, а самка акулы начала свое путешествие протяжностью более 27 666 километров, которое она преодолела за 546 дней.

Ученые обнаружили, что новая продолжительная миграция побила предыдущий рекорд почти в шесть раз, продемонстрировав широкое использование акулами открытого океана далеко за пределами национальной юрисдикции. Ученые теперь полагают, что необходимо установить международные правила для сохранения биоразнообразия в океане.

По словам ведущего автора исследования, доктора Пелайо Салинаса де Леона, понимание миграционных путей шелковистых и других находящихся под угрозой исчезновения пелагических акул будет иметь решающее значение для разработки эффективных стратегий для предотвращения глобального сокращения численности населения.

Любопытно, что более 99% времени отслеживания Джинн находилась в международных водах на западе и юге, далеко за пределами зоны, управляемой Эквадором вокруг Галапагосских островов.

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