Тисячі років тому дінго "захопили" Австралію: це сталося інакше, ніж усі думали (фото)

Новий аналіз ДНК показує, що хижаки насправді мають мало спільного генетичного походження з домашніми собаками, але є нащадками стародавніх предків з Китаю.

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Дінго прибули до Австралії між 3000 і 8000 років тому і, ймовірно, були доставлені на континент тихоокеанськими торговцями на човнах. У новому дослідженні вченим уперше вдалося відновити ДНК з останків дінго віком від 400 до 2700 років, унаслідок чого вони виявили, що популяція хижака насправді була міцно вкорінена в Австралії ще тисячі років тому, пише The Guardian.

Тепер учені вважають, що сучасні дінго мають мало спільного генетичного походження з домашніми собаками, завезеними в Австралію з Європи. Ймовірно, вони походять від стародавніх собак і вовків Китаю та Тибетського нагір'я. Дослідники також підтвердили, що дінго були тісно пов'язані з сучасними співочими собаками Нової Гвінеї — обидва мають спільного предка.

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Під час дослідження команда з Технологічного університету Квінсленду зібрала стародавню ДНК з останків дінго, що зберігаються в музеях. Ці зразки були зібрані на місцях проживання корінних народів навколо Сіднея, а також у печерах Південної Австралії й південному заході Західної Австралії.

За словами провідного автора дослідження, експерта з давньої ДНК, доктора Саллі Васефа, вони з колегами витягли ДНК зі стародавніх зразків — переважно кісток і зубів. Далі вчені вивчили ДНК і були здивовані результатами радіовуглецевого датування — деяким зразкам зі східного узбережжя було від 700 до 2700 років.

Зазначимо, що спочатку вчені вважали, що перед ними свіжі зразки, проте результати генетичного аналізу засвідчили, що дінго насправді влаштувалися в Австралії набагато раніше, ніж вважали вчені.

Стародавню нижню щелепу самки дінго, датовану 2241 роком тому, знайдено в Карракурранзі Фото: Sally Wasef

Загалом вчені вивчили 42 стародавніх екземпляри та виявили, що дінго сформували дві окремі регіональні популяції, розділені приблизно вздовж Великого Вододільного хребта. Цей поділ і раніше був відомий вченим, але вони вважали, що він стався під час постколоніальної людської діяльності.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота вкотре показує, що собаки дінго — дивовижні істоти, які мешкають в Австралії набагато довше, ніж вважали раніше, і давно встигли гармонізуватися з навколишнім середовищем. Не менш цікаво й те, що проаналізовані зразки сучасних кгарі-дінго не мали предків від домашніх собак.

Генетичний аналіз показав, що стародавні дінго, знайдені в кам'яному притулку корінних народів у Карракурранзі, і сучасні дінго, які живуть в альпійських районах Вікторії та на півдні Нового Південного Вельсу, були особливо близькі до співочого собаки Нової Гвінеї.

Науковці, які не беруть участі в дослідженні, вважають, що нова робота вчених порушує загадкове питання, чому дінго так мало змішувалися на заході та на сході. Але також припускає, що, ймовірно, було дві хвилі інтродукції дінго в Австралію.

У наступних роботах вчені спробують з'ясувати, як поява дінго в Австралії вплинула на інші види та чи могла вона призвести до зникнення талацина і тасманійського диявола на материковій частині Австралії.

Раніше Фокус писав про те, що собаки дінго були "майже людьми": вчені виявили незвичайний давній зв'язок.