У Стародавньому Єгипті процвітав таємничий культ крокодила: пішли тисячоліття, щоб розкрити його

Давньогрецька мумія розкрила секрет стародавнього релігійного культу, оберненого на крокодилах — їм підносили вино і коштовності.

Related video

Життя крокодилів у Стародавньому Єгипті, схоже, було вельми насиченим — вони були знаковими хижаками Нілу, але також стали предметом поклоніння стародавнього єгипетського релігійного культу. Через тисячі років вчені нарешті змогли розгадати секрет таємничого культу — підказки виявлено в стародавній мумії, пише IFLScience.

Дослідники провели новий аналіз муміфікованого єгипетського крокодила, що зберігається в музеї у Великій Британії, і виявили щось цікаве. Серія сканувань виявила наявність рибальського гачка поруч із неперетравленою рибою всередині черева хижака. Це вказує на те, що крокодил, імовірно, був спійманий у дикій природі, а потім убитий майже одразу після упіймання.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені вважають, що вбивство стародавнього крокодила має релігійний характер — імовірно, його принесли в жертву шанувальники давньоєгипетського культу, які поклоняються крокодилам. У рамках діяльності культу, його члени поклонялися крокодилам, підносячи їм вино і коштовності, а також приносили тварин у жертву.

Автори дослідження зазначають, що стародавні єгиптяни шанували крокодилів як аватари Собека, володаря Нілу і первісного болота, з якого, як вважали учасники культу, було створено Землю. Попередні дослідження вже показали, що по всьому Давньому Єгипту раніше були виявлені "центри священної діяльності, присвячені крокодилам". Про це свідчить виявлення величезної кількості муміфікованих тварин, а довжина деяких з них сягає 6 метрів.

Попри те, що від рук культу постраждало безліч крокодилів, деяких із них, імовірно, розпестили як "культурних тварин". Цим особинам, як вважають учені, дозволили померти природною смертю. Найвідомішого з них звали Сухус, і він жив у культовому центрі Крокодилополя.

Автори дослідження зазначають, що Сухус вважався чимось на зразок живого втілення Собека, а тому на території храмового комплексу розташовувався ставок, де утримували тварину. Крокодил отримував рясну дієту з хліба, м'яса і вина, які йому доставляли священники. Крім того, Сухусу підносили дорогоцінні метали та каміння як милостиню.

Однак довгий час дослідників мучило питання, як стародавнім єгиптянам вдалося виманити таку велику кількість крокодилів з їхнього звичного середовища проживання для своїх релігійних обрядів. На підставі відкриття стародавнього інкубатора на археологічній ділянці Медінет-Маді дехто припустив, що тварини могли бути вирощені в неволі, хоча незрозуміло, як можна було утримувати цих лютих істот і піклуватися про них, коли вони досягли дорослих розмірів.

Втім, інша теорія, зокрема праці Геродота, припускають, що хижаки насправді були спіймані в дикій природі після того, як їх виманили на берег Нілу звуками побиття свині. У новому дослідженні вчені спробували пролити світло на цю таємницю.

Для цього команда просканувала муміфікованого крокодила завдовжки 2,2 метра, останки якого зберігалися в Бірмінгемському музеї та художній галереї. У результаті вчені виявили в шлунку тварини бронзовий рибальський гачок — це дає змогу припустити, що хижаків зовсім не вирощували в неволі, а виловлювали в Нілі.

У травному тракті дослідники також виявили невелику рибку, яку ще не перетравили травні соки крокодила. Це є свідченням того, щоб крокодил пообідав незадовго до того, як помер. Автори дослідження вважають, що тварину було вбито та муміфіковано невдовзі після того, як її спіймали.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили останки стародавнього крокодила, який з'їв цілого динозавра.