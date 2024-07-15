Метеорологи відмовляються від польотів літніми вечорами, і на те є причина: у чому справа

У літні місяці метеорологи в США всіма можливими способами намагаються уникнути денних і вечірніх рейсів, знаючи щось, на що не звертають уваги інші.

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Метеоролог Кріс Б'янкі любить літати, проте ввечері 26 червня він припустився помилки й застряг в аеропорту Ла-Гуардія на ніч, чекаючи на літак, який запізнився на кілька годин. За словами Б'янкі, у тому, що сталося, винен лише він сам — метеорологи в США відмовляються від польотів вечорами, і на те є вагома причина, пише Science Alert.

Бувши метеорологом, він мав знати, що краще відмовитися від рейсу, що вилітає літнього вечора, про що Б'янкі та написав у своїх соціальних мережах. Це може здатися дивним, але для обізнаних людей не секрет: літні дні та вечори — час, коли польоти найбільш схильні до затримок через погодні умови.

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Літні дні — піковий час гроз

За словами вчених, для створення грози необхідні три інгредієнти:

нестабільне повітря;

волога;

спосіб, яким повітря може рухатися.

Улітку сонячне тепло допомагає виникненню гроз, особливо, якщо атмосфера досить нестабільна — через різницю температур або вологості в різних шарах атмосфери. Гаряче повітря підіймається, тож тепле літнє повітря біля поверхні Землі починає підійматися на вищі та прохолодніші висоти.

Водяна пара в повітрі охолоджується в міру підйому, конденсуючись у хмарах. У результаті чого виникає гроза. За словами метеорологині Аліси Гленні, у цьому разі ранок, як правило, спокійніший у більшості районів — для накопичення енергії та виникнення шторму може знадобитися деякий час.

Однак не тільки погана погода у вашому місті може спричинити затримку рейсу. Шторм також може затримати ваш літак у тому місті, куди він прибув раніше і де зупинився. Шторм у Чикаго може затримати літак, який має доставити вас із Ла-Гуардії в Маямі.

Гленні також зазначає, що найбільш "небезпечними" в цьому плані на центральних рівнинах США і в Алеї Торнадо є квітень і травень. Потім, ближче до кінця літа, починаючи з червня, настає сезон ураганів. Проблеми також можуть виникнути навіть якщо ваш літак летить не з прибережного міста на шляху урагану. На жаль, ці системи часто переміщаються вглиб суші після виходу на берег, спричиняючи торнадо і грози по всій території країни.

Ранкові рейси

Водночас перевага ранкових рейсів може допомогти уникнути негоди, а також захистить від затримок, що накопичуються протягом дня. Навіть якщо небо по всій країні ясне в другій половині дня або ввечері, коли ви летите, будь-які літаки, які були затримані раніше в той самий день, все одно можуть відставати від розкладу.

Так, знаючи всі ці підводні камені, метеорологи в один голос радять віддавати перевагу ранковим польотам і за можливості уникати вечірніх рейсів.

Раніше Фокус писав про те, що трясти в літаках буде втричі сильніше: у всьому винні зміни клімату, спричинені людиною.