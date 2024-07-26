Найбільше в історії масове викидання на берег: чому 146 дельфінів зробили це (фото)

Дослідники зазначають, що за останні майже три десятиліття їм не доводилося бачити нічого настільки ж масового. На щастя, більшість дельфінів вдалося врятувати.

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Океан вкриває більшу частину поверхні Землі і є домівкою для безлічі неймовірних тварин. На жаль, вчені щорічно фіксують масові викиди ссавців на берег і причини цього абсолютно різні — часто тварини не справляються з навігацією, їм заважає шум або хижаки переслідують їх, пише IFLScience.

Цього разу вчені зафіксували масове викидання на берег 146 дельфінів на Кейп-Коді. Дослідники вже встигли заявити, що це найбільша подібна подія у США за останні кілька десятиліть.

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За даними Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW), їхні співробітники швидко відреагували на повідомлення про лихо китоподібних, а тому більшість із них удалося врятувати: внаслідок викиду на берег загинули 37 дельфінів, а ще 7 довелося приспати.

Про інцидент повідомили очевидці, які заявили, що близько десятка атлантичних білобоких дельфінів (Lagenorhynchus acutus) застрягли на мілководній мулистій мілині. Коли рятувальники прибули на місце лиха китоподібних, одразу стало зрозуміло, що ситуація значно серйозніша, ніж здавалося спочатку.

За словами координаторки з викидання на берег Місті Німейєр, рятувальники помітили, що лиха зазнають зовсім не десяток дельфінів, а десятки. Спочатку, в пастці опинилося близько 80-100 дельфінів, а потім їхня кількість різко збільшилася.

Експерти зазначають, що рятувальна операція була пов'язана з багатьма труднощами через кількість дельфінів, їхній великий розмір і те, що вони були розкидані на досить великій території. Крім того, ситуація ускладнювалася умовами бруду та складних місць, унаслідок чого рятувальникам було складно дістатися до постраждалих ссавців.

Уві, експерти не змогли врятувати всіх дельфінів Фото: IFAW

На жаль, рятувальникам не вдалося вберегти всіх постраждалих тварин, хоча більшість із них усе ж було повернуто до води. Цей конкретний район узбережжя є відомою зоною ризику викиду дельфінів на берег через його форму та силу припливів. Статистика свідчить про те, що щороку тут відбувається близько 315 випадків викиду на берег китоподібних. Однак цей виявився наймасовішим в історії.

Попри те, що вдалося врятувати більшість дельфінів, на ранок близько десятка з них знову потрапили в ту саму пастку. У результаті вченим довелося кілька днів спостерігати за ситуацією, оскільки з кожним новим днем з'являлася невелика кількість тварин, яким знову загрожувала небезпека.

Загалом, завдяки зусиллям команди, 70% зі 146 дельфінів, які викинулися на берег, вижили. За кілька тижнів після інциденту вчені офіційно заявили, що ця подія стала найбільшим масовим викидом на берег дельфінів, що будь-коли реєстрували у США.

Зазначимо, що причини такої відчайдушної поведінки морських ссавців усе ще невідомі, а деякі дослідження припускають, що китоподібні можуть страждати від захворювання, схожого на хворобу Альцгеймера. Утім, можливими причинами також називають чинники в природному середовищі — токсичні забруднення або сонячні бурі.

Раніше Фокус писав про те, що найбільша масова смерть за століття: що пошкодило органи 77 морських гігантів.