Наскільки кішки знемагають від пекельної спеки: чи варто залишати улюбленцям кондиціонер увімкненим

Дослідники розповіли, як насправді наші улюбленці переносять спеку і чи варто шукати способи додатково їх охолодити.

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Люди та кішки живуть пліч-о-пліч тисячоліттями. За цей час ми багато чого дізналися про своїх улюбленців, але деякі звички все ще залишаються загадкою. Наприклад, кожен власник кішки майже напевно помічав, як їхній вихованець гріється в променях сонячного світла. Тварини дійсно люблять грітися на сонечку, але чи змінюється це влітку, коли на світ обрушується нестримна спека? Дослідники дали відповідь, пише Inverse.

За словами ветеринарки зі Школи ветеринарної медицини Вісконсинського університету в Мадісоні Марії Вербрюгге, якщо у вас короткошерста і здорова кішка, яка любить тепло, імовірно, ви без проблем можете залишити її в будинку, що не охолоджується, навіть у спеку. Експерти зазначають, що необхідність охолодження приміщення загалом здебільшого залежить від тварини, але кішки, як правило, люблять тепло.

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Однак довгошерсті кішки, а також тварини із захворюваннями серця та епілепсією викликають деяку стурбованість у вчених. Експерти стверджують, що ці тварини насправді схильні до високого ризику перегріву.

Попередні дослідження вже показали, що любов до тепла запрограмована в ДНК кішок, а тому, вони, як правило, вважають тепло комфортним у психологічному стані. За словами Вербрюгге, кішки також можуть бути напрочуд адаптивними: вони часто добре знаходять теплі місця, щоб сховатися, якщо їм холодно, а також можуть знайти місце, де буде прохолодно у спеку.

Експерти зазначають, що самопочуття кішки в не охолодженому будинку також залежить від того, наскільки прохолодним він буває зазвичай. Наприклад, учені встановили, що будинок може здаватися тварині не комфортним, якщо температура в ньому на 20 градусів вища за ту, до чого звикла тварина. Простими словами, якщо ви віддаєте перевагу прохолоді в будинку, ваша кішка, ймовірно, теж.

Втім, ситуація також залежить від погоди. Якщо у вашому регіоні стоїть спекотна погода і вам нестерпно перебувати в приміщенні без охолодження, то вам варто подумати про те, щоб увімкнути кондиціонер для своєї кішки. Як і будь-яка інша жива істота, кішки можуть отримати небезпечний для життя тепловий удар, якщо замкнути їх у замкнутому й нагрітому просторі.

Ознаки перегріву в кішки

Учені назвали кілька симптомів, на які варто звернути увагу:

важке дихання;

висунутий язик;

слабкість;

падіння;

розтягування на твердих поверхнях і підлозі.

Як допомогти кішці у спеку:

достатня кількість води;

охолодження приміщення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.