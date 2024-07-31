Знахідка, яку не очікували виявити: археологи розкопали 3000-річні артефакти в хетському місті

Хоча Хаттуса — відоме та досліджене місто цивілізації хетів, про Нерік інформації наразі не так багато. Проте нещодавно, під час дослідження храму "бога повітря", археологи знайшли неочікувані артефакти.

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У стародавньому місті хетів Нерік, розташованому в Центральному Причорномор'ї Туреччини, археологи виявили неочікувані артефакти віком 3 000 років. Під час дослідження стародавнього храму вчені знайшли шкаралупу лісового горіха та шматочки деревини, вирізаної бронзовими інструментами, пише Arkeonews.

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З 2005 року команда міжнародних дослідників, серед яких науковці зі США, Австралії, Німеччини та Туреччини, проводить розкопки під керівництвом доктора Йорга Клінгера та доктора філософії Райнера Чічона. Вони мають на меті дізнатися більше про Нерік.

Попри широке дослідження хетської політичної столиці Хаттуси, історія Неріка залишається значною мірою недослідженою. Ранні дослідження виявили фрагменти хетських клинописних текстів і запечатані булли з ієрогліфічними лувійськими написами — найдавніші письмові пам'ятки в Північній Анатолії, що демонструють культурне значення міста.

Фото: AA

Доктор Райнер Чічон відзначив відкриття клинописних табличок, які підтверджують існування Неріка. Ці таблички, знайдені в секції храму "бога повітря", значно підкріплюють ідентифікацію поселення як історичного міста Нерік. Поверхневе дослідження команди переросло у повномасштабні розкопки, що дозволило дізнатися більше про це стародавнє хетське поселення.

Особливо несподіваним було нещодавнє виявлення 3000-річної шкаралупи лісового горіха у священному водному тунелі. Дослідники вважають, що храм діяв у давньохетський період (XVI-XII століття до н. е.), а знайдений тунель вів до "святої води".

Виявлена тут шкаралупа фундука, а також дерев'яні рештки свідчать про те, що Причорномор'я було раннім центром виробництва фундука. Вуглецевий аналіз підтвердив вік цих артефактів, додавши цінну інформацію про сільськогосподарську історію регіону.

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Артефакти з розкопок тепер виставлені у відділі Нерік Самсунського музею, пропонуючи громадськості зазирнути в цю стародавню цивілізацію. Дослідження, що тривають у Неріку, не лише збагачують наше розуміння хетської культури, але й демонструють важливість археологічних пошуків у розкритті минулого людства.

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