Як налагодити стосунки з дітьми: вчені назвали ефективний інструмент виховання

Дослідники дійшли висновку, що сміх не тільки — найкращі ліки, а й також може допомогти в побудові стосунків із дітьми.

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Проблема непорозуміння батьків і дітей існує вже тисячі років і вчені марно намагаються її вирішити. Але в новому дослідженні вченим, схоже, вдалося виявити те, що робить виховання дітей трохи простішим та ефективнішим — йдеться про гумор, пише News Medical.

Результати роботи команди з Університету штату Пенсільванія було опубліковано в журналі PLOS One, вони свідчать про те, що сміх — не тільки найкращі ліки, але він також може бути хорошим інструментом виховання.

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Результати пілотного дослідження вчених вказують на те, що більшість людей розглядають гумор як ефективний інструмент виховання. Ба більше, результати також засвідчили, що використання батьком або опікуном гумору впливає на якість їхніх стосунків із дітьми. Автори дослідження також помітили, що серед тих, чиї батьки використовували гумор, більшість розглядали свої стосунки з батьками та те, як їх виховували, у позитивному світлі.

Відомо, що гумор може навчити людей когнітивної гнучкості, а також допомагає зняти стрес і сприяє творчому розв'язанню проблем та стійкості. За словами професора педіатрії та гуманітарних наук у Медичному коледжі Пенсільванії та старшого автора дослідження Бенджаміна Леві, немає сумнівів, що гумор допомагає у вихованні дітей, але залишається питання — як його конструктивно використовувати?

Раніше використання гумору у вихованні дітей формально не досліджувалося, а тому команда вирішила виправити це. За словами першої авторки дослідження Люсі Емері, між бізнесом і вихованням дітей є щось спільне — обидва є ієрархічними. Відомо, що в бізнесі гумор, як уже показали дослідження, допомагає знизити ієрархію, внаслідок чого покращується середовище співпраці та градус напруги.

Стосунки між батьками й дітьми не настільки формальні, як ділові, але стресові ситуації все ж трапляються. Тепер учені вважають, що в таких ситуаціях на допомогу може прийти гумор — він знизить напругу й ієрархію, унаслідок чого обидві сторони почуватимуться краще.

Під час дослідження вчені опитали 312 осіб віком від 18 до 45 років. Більша частина реципієнтів заявили, що їхні батьки використовували у вихованні гумор, при цьому 71,8% з них згодні, що гумор може бути ефективним інструментом виховання. Більшість також заявили, що вже використовують або планують використовувати гумор у вихованні своїх дітей.

Автори дослідження також виявили зв'язок між використанням гумору батьками та тим, як їхні діти сприймають своє виховання і якими є їхні стосунки з батьками сьогодні. Серед тих, чиї батьки використовували гумор, 50,5% заявили, що у них хороші стосунки, а 44,2% вважають, що батьки добре впоралися з їхнім вихованням.

Серед тих, чиї батьки не використовували гумор, лише 2,9% мали добрі стосунки з батьками й 3,6% заявили, що батьки добре впоралися з їхнім вихованням. За словами Леві, різкі відмінності між двома групами стали несподіванкою для команди.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота стала лише початком більшого дослідження, вони мають намір продовжити роботу, щоб дізнатися більше про зв'язок між використанням гумору у вихованні дітей і міцністю стосунків із батьками в майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найгірший метод виховання дітей.

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