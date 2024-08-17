Геть, тривожні думки: проста весела гра в слова допоможе заснути за п'ять хвилин (відео)

Доктор описує цю техніку як "біологічну версію утримання кнопки живлення". Усе, що потрібно зробити, це подумати про випадкове слово.

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Багато людей не можуть заснути через різні думки, що "розривають" свідомість. Для таких хірург британської національної служби охорони здоров'я і зірка TikTok доктор Каран Радж порадив спробувати "когнітивне перемішування" — просту техніку гри в слова, яка, як він запевняє, може допомогти заснути за лічені хвилини, пише видання Mirror.

Проста гра в слова, як запевняє доктор з 5,3 млн підписників, може допомогти перемогти нічні випадкові думки на кшталт "де мій паспорт" або "чи не забув я закрити машину". Доктор описує цю техніку як "біологічну версію утримання кнопки живлення".

"Коли ви в ліжку, легко увійти в повторювані, руйнівні розумові моделі. Це може викликати реакцію на стрес, яка не дасть вам заснути. Що більше ви не спите, то більше небажаних думок у вас виникає, а отже, менше сну", — сказав лікар.

Доктор Радж каже, що когнітивне перемішування може "розірвати" цикл надмірного обмірковування практично одразу.

"Це версія людського мозку, яка дає йому змогу обирати в умі плейлист Spotify у випадковому порядку, а не вручну змінювати пісню щоразу", — пояснив він.

Усе, що потрібно зробити, коли ви виявите, що сон тікає, це подумати про випадкове слово. Наприклад, "сон". Для першої літери цього слова придумайте інше слово, яке починається з цієї ж літери, наприклад, "сосиска", "сонце" тощо, і переходьте до наступного слова, коли у вас закінчаться ідеї. Крім того, доктор Радж каже, що важливо не тільки думати про слова, а й "візуалізувати" їх.

"Цей трюк допомагає заспокоїти думки, що скачуть. Тож, якщо ваша програма для сну дає збої, варто спробувати", — додав він.

У коментарях багато хто погодився, що цей прийом справді спрацював.

"Грав у цю гру з дружиною і вона заснула через 10 хвилин, що є для неї новим рекордом", — написав один.

Ще один додав, що просто уявляв собі випадкові предмети і тварин, і коли прокинувся, це було останнє, що він пам'ятав.

Однак не всім порада припала до душі.

"Це не працює, чувак. Мені просто стає нудно, або я забуваю, що роблю це, і повертаюся до своїх напружених думок", — обурився коментатор.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 помилок у харчуванні, які погано впливають на сон.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.