Розплата за інтелект. Яку трагічну ціну люди заплатили за більший мозок

Дослідники вважають, що вигідні розумові здібності людини насправді мають свою ціну, і вона вельми трагічна.

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Інтелект дозволив нашому виду не тільки вижити, а й тисячоліттями успішно процвітати в різних середовищах. Навряд чи ми колись замислювалися про те, чого нам могли коштувати такі привілеї. Але в новому дослідженні вчені з'ясували, яку ціну люди заплатили за свої вигідніші розумові здібності, та вона вельми трагічна, пише Science Alert.

У новому дослідженні нейробіолог Сем Вікері з Університету Генріха Гейне з колегами виявили, що додаткові неврологічні можливості, які людям вдалося розвинути відтоді, як ми розлучилися з найближчими родичами близько 6 мільйонів років тому, зробили нашу сіру речовину більше вразливою до впливу старіння.

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У своїй роботі Вікері з командою застосували алгоритми до МРТ-сканів 189 шимпанзе (Pan troglodytes) і 480 людських мізків — це допомогло їм скласти мапу й порівняти обсяги сірої речовини. Крім того, вчені також вивчили відмінності між мозком шимпанзе, оливкових павіанів і макак-резусів.

Результати науковців не виявили зв'язку між розширенням мозку і віковим погіршенням, порівнюючи шимпанзе та бабуїнів. Ба більше, вчені виявили поліпшення здоров'я мозку в старінні під час порівняння шимпанзе і макак — це свідчить про те, що унікальне розширення кори головного мозку в людини, ймовірно, збільшило вразливість нашого виду до дегенерації мозку з віком.

За словами Вікері, префронтальна кора відіграє важливу роль у когнітивних функціях вищого порядку, наприклад, виконавчому контролі, робочій пам'яті або мовленні. Водночас більше розширення префронтальної кори, що зіграло важливу роль в еволюційному розвитку пізнавальних здібностей приматів, спричинило серйозне вікове зменшення сірої речовини у людей.

На відміну від того, як людський мозок розширювався для розміщення вищих кіркових функцій, ділянки мозку шимпанзе, які порівняно більші, ніж у бабуїнів і макак, зазвичай більше пов'язані з сенсорною інформацією та рухом. Вікері з командою вважають, що це може бути пов'язано з поліпшеними здібностями шимпанзе до використання інструментів порівняно з церкопітекоїдними мавпами.

У міру того, як люди старіють, виникають різні закономірності неврологічних змін, які виникають і можуть посилюватися дегенеративними розладами, наприклад, хвороба Альцгеймера і Паркінсона.

Префронтальна кора входить до перших ділянок, які впливають на вікові зміни. Це, на думку дослідників, підтверджує теорію, згідно з якою останні частини людського мозку, що дозрівають у міру нашого розвитку, першими відчувають погіршення з часом. Ці ділянки мозку також здаються менш щільними з нейронами, ніж інші ділянки, що потенційно сприяє крихкості їхніх клітин, підозрюють дослідники.

Автори дослідження виявили, що шимпанзе також відчувають деяку втрату сірої речовини під час старіння, але вона відбувається набагато меншою мірою, ніж у людей. Утім, дослідники визнають, що деякі умови проведення дослідження могли спотворити результати. Наприклад, більшість зразків МРТ належали самкам. Через це вчені вважають, що будуть потрібні додаткові дослідження зі збалансованим співвідношенням статей у всіх видах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, як помирає мозок людини та можуть повернути назад "хвилю смерті".