Расплата за интеллект. Какую трагическую цену люди заплатили за более крупный мозг

Исследователи считают, что выгодные умственные способности человека на самом деле имеют свою цену и она весьма трагичная.

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Интеллект позволил нашему виду не только выжить, но и тысячелетиями успешно процветать в различных средах. Едва ли мы когда-то задумывались о том, чего нам могли стоить такие привилегии. Но в новом исследовании ученые выяснили, какую цену люди заплатили за свои более выгодные умственные способности и она весьма трагична, пишет Science Alert.

В новом исследовании нейробиолог Сэм Викери из Университета Генриха Гейне с коллегами обнаружили, что дополнительные неврологические возможности, которые людям удалось развить с тех пор, как мы расстались с ближайшими родственниками около 6 миллионов лет назад, сделали наше серое вещество более уязвимым к воздействию старения.

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В своей работе Викери с командой применили алгоритмы к МРТ-сканам 189 шимпанзе (Pan troglodytes) и 480 человеческих мозгов — это помогло им составить карту и сравнить объемы серого вещества. Кроме того ученые также изучили различия между мозгом шимпанзе, оливковых павианов и макак-резусов.

Результаты ученых не обнаружили связи между расширением мозга и возрастным ухудшением в сравнении шимпанзе и бабуинов. Более того, ученые обнаружили улучшение здоровья мозга в старении при сравнении шимпанзе и макак — это указывает на то, что уникальное расширение коры головного мозга у человека, вероятно, увеличило уязвимость нашего вида к дегенерации мозга с возрастом.

По словам Викери, префронтальная кора играет важную роль в когнитивных функциях высшего порядка, например, исполнительном контроле, рабочей памяти или речи. При этом большее расширение префронтальной коры, сыгравшее важную роль в эволюционном развитии познавательных способностей приматов, повлек за собой серьезное возрастное уменьшение серого вещества у людей.

В отличие от того, как человеческий мозг расширялся для размещения высших корковых функций, области мозга шимпанзе, которые сравнительно больше, чем у бабуинов и макак, обычно больше связаны с сенсорной информацией и движением. Викери с командой полагают, что это может быть связано с улучшенными способностями шимпанзе к использованию инструментов в сравнении с церкопитекоидными обезьянами.

По мере того как люди стареют, возникают различные закономерности неврологических изменений, которые возникают и могут усугубляться дегенеративными расстройствами, например, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Префронтальная кора входит в число первых областей, влияющих на возрастные изменения. Это, по мнению исследователей, подтверждает теорию, согласно которой последние части человеческого мозга, созревающие по мере нашего развития, первыми испытывают ухудшение со временем. Эти области мозга также кажутся менее плотными с нейронами, чем другие области, что потенциально способствует хрупкости их клеток, подозревают исследователи.

Авторы исследования обнаружили, что шимпанзе также испытывают некоторую потерю серого вещества во время старения, она происходит в гораздо меньшей степени, чем у людей. Впрочем, исследователи признают, что некоторые условия проведения исследования могли исказить результаты. Например, большинство образцов МРТ принадлежали самка. Из-за этого ученые считают, что потребуются дополнительные исследования со сбалансированным соотношением полов во всех видах.

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