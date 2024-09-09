Іскристий світ. Учені виявили, що кількість блискавок у грозу значно збільшилася

Дослідники вважають, що блискавок ставатиме дедалі більше в міру того, як люди забруднюють планету.

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Науковці більше не лякають кліматичною кризою, що нависла над планетою, вони прямо заявляють — вона вже тут, внаслідок чого світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж. Однак це не всі наслідки, є й менш очевидні. Наприклад, забруднення повітря, спричинене діяльністю людини, пов'язують зі збільшенням частоти блискавок під час грози, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда з Університету Джеймса Медісона у Вірджинії вивчила дані більш ніж 500 000 гроз у Вашингтоні та Канзас-Сіті за 12 років. Вчені виявили, що наявність великої кількості дрібних частинок у повітрі (аерозолів) загалом пов'язана з великою кількістю ударів блискавок.

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Зазначимо, що зв'язок між аерозолями та блискавками раніше вивчався вченими, проте вони все ще намагаються отримати належну оцінку через безліч різних чинників, які відіграють важливу роль у цьому процесі.

За словами співавтора дослідження, географа Мейса Бентлі, забруднення повітря, по суті, діє як ядро хмари. Воно потрапляє в хмару через висхідний потік. Висхідний і спадний потік потім розділяють забруднювальні частинки, що розділяє електричні заряди в хмарі та призводить до більшого виробництва блискавок.

Під час дослідження команда розглянула PM2.5 і PM10, розміром до 2,5 і до 10 мікрометрів, порівнявши їх із грозовою активністю. Результати показують, що концентрація цих частинок має більший вплив, ніж їхній розмір.

Більше частинок, як правило, означає більше блискавок, проте нові дані вказують на те, що настає момент, коли занадто багато частинок у повітрі фактично зменшує кількість блискавок — можливо, через втрату енергії всередині шторму. Учені зазначають, що в цьому сценарії є безліч факторів, які відіграють ключову роль. Проте, хоча описані тут зв'язки складні, вони, мабуть, однакові в обох вивчених містах.

За словами Бентлі, їхня робота вказує на те, що незалежно від географічного розташування, міське забруднення здатне посилювати грози й блискавки. Вчені також виявили дещо дивовижне: грози найчастіше трапляються щочетверга, причому в обох досліджених містах. Понеділок був найтихішим днем для гроз у Вашингтоні, округ Колумбія, а в Канзас-Сіті це була п'ятниця.

Також було помічено, що коли в атмосфері було найбільше енергії — під впливом таких чинників, як температура і вологість — у цей час рівень забруднення повітря мав найбільший вплив на кількість ударів блискавок. Автори дослідження зазначають, що їхні результати дають розуміння того, як коливання забруднення повітря можуть продовжити змінювати метеорологічні закономірності. Надалі вчені планують розглянути взаємозв'язок в інших частинах світу, а також вивчать, як саме аерозолі впливають на кількість блискавок під час грози.

Раніше Фокус писав про те, що над океанами вирує новий вид гроз, їм краще ніколи не виходити на берег.