Знайдено по-справжньому пекельний інопланетний світ: там вирує залізний вітер

Дослідники кажуть, що на одній стороні планети з'являються веселки, а на іншій температура підіймається вище 2 тис. градусів.

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Вчені виявили велику кількість екзопланет із широким діапазоном умов довкілля. Але найекстремальнішою з них виявилася екзопланета WASP-76b, на якій денна температура піднімається вище 2 тис. градусів, пише ScienceAlert.

Ця планета приливно прив'язана до своєї зірки, тому на планеті дмуть жахливо сильні вітри. У них міститься велика кількість атомів заліза, які підіймаються з нижніх шарів атмосфери у верхні.

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Багато зі знайдених екзопланет є газовими гігантами, такими як Юпітер або Сатурн, інша частина — невеликі кам'яні планети. У міру вдосконалення наявних телескопів, вчені можуть дізнаватися все більше про умови в цих дивних інопланетних світах.

Екзопланета WASP-76b останнім часом привертала до себе багато уваги. Надгарячий газовий гігант розташований за 650 світлових років від Землі в напрямку сузір'я Риб. Планета була відкрита ще 2013 року, а її орбіта дуже близька до зірки-господаря. Екзопланета здійснює оберт всього за 1,8 земних дня.

Така близькість до зірки є основною причиною неймовірних денних температур на екзопланеті. На WASP-76b настільки спекотно, що залізо на планеті випаровується, потім конденсується в рідину на нічному боці планети й випадає у вигляді залізних злив.

Астрономи з Женевського університету спробували зрозуміти, які механізми рухають атмосферою настільки екстремальної планети. У квітні минулого року там навіть було зафіксовано веселку.

Команда вирішила більш предметно вивчити денний бік WASP-76b, де температури найвищі. У рамках дослідження вчені використовували спектрограф ESPRESSO, який встановлений на Дуже великому телескопі, що належить Європейській Південній Обсерваторії. Цей телескоп має приголомшливу стабільність і високу спектральну роздільну здатність.

У підсумку, команді вдалося проаналізувати спектр видимого світла планети, що дає змогу дізнатися її хімічний склад. Саме тут астрономи побачили хімічну сигнатуру заліза і з'ясували, що воно переміщається з нижніх рівнів у верхні шари атмосфери.

Нагадаємо, недалеко від Землі виявлено дві нові планети. Астрономи виявили два світи, які обертаються навколо менших, ніж наше Сонце зірок.