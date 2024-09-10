Оселедець, що випускає гази, ледь не став причиною дипломатичного скандалу: у чому тут справа (відео)

Дослідники використали рибу-шпигуна, щоб зняти дивну поведінку оселедця, яка понад 40 років тому ледь не стала причиною дипломатичної кризи.

Related video

Океан вкриває близько 70% поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. Деякі з них все ще залишаються мало вивченими, інші — добре відомі науці, а треті — не перестають дивувати вчених. Наприклад, дивовижний оселедець, чия здатність пускати гази у воді ледь не стала причиною дипломатичної кризи, пише IFLScience.

Історія почалася 1982 року, коли кілька шведських підводних човнів, катерів і вертольотів вирушили на пошуки таємничого підводного сигналу, що тривали понад десятиліття. Після закінчення Холодної війни вторгнення російських підводних човнів стало одним із головних приводів для занепокоєння, але все виявилося значно простіше — справа була в оселедці.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами професора Університету Південної Данії Магнуса Волберга, сигнал був схожий на те, ніби хтось в океані "смажить бекон": під водою виходили маленькі бульбашки повітря. Пізніше виявилося, що в оселедця є плавальний міхур, з'єднаний з анальною протокою риби. Зазначимо, що цей зв'язок унікальний у тваринному світі й зустрічається тільки в оселедця.

Учені виявили, що риби можуть стискати свій плавальний міхур і таким чином випускати невелику кількість бульбашок через анальний отвір. Пізніше Волберг перевірив цю теорію, купивши оселедець у магазині. Він зміг ефективно натиснути на плавальний міхур і виявив, що риба дійсно випускає гази.

Після цього професор надав кадри експерименту військово-морському керівництву країни, внаслідок чого уряд дійшов висновку, що Швеція зовсім не перебуває під загрозою з боку Росії.

У новому експерименті дослідники використовували рибу-шпигуна, яку запустили в косяк оселедця. У результаті їм вдалося записати ті самі звуки, які були виявлені командою шведського підводного човна. За словами дослідника Девіда Теннанта, відео стало доказом того, що клацання дійсно видає оселедець, видавлюючи бульбашки зі свого плавального міхура.

До слова, за словами дослідників, шведські чиновники далеко не єдині, кого привернув звук, видаваний оселедцем. Раніше вчені спостерігали, як морські леви використовують ці звуки, полюючи на рибу і заганяючи величезну зграю на мілководдя, де її легше зловити.

Раніше Фокус писав про те, як врятувати від смерті 750 000 осіб на рік: вчені знайшли те, що може допомогти це зробити.