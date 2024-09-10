Сельдь, выпускающая газы, едва не стала причиной дипломатического скандала: в чем тут дело (видео)

Исследователи использовали рыбу-шпиона, чтобы заснять странное поведение сельди, которое более 40 лет назад едва не стало причиной дипломатического кризиса.

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Океан покрывает около 70% поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. Некоторые из них все еще остаются мало изученными, другие — хорошо известны науке, а третьи — не перестают удивлять ученых. Например, удивительная сельдь, чья способность пускать газы в воде едва не стала причиной дипломатического кризиса, пишет IFLScience.

История началась в 1982 году, когда несколько шведских подводных лодок, катеров и вертолетов отправились на поиски таинственного подводного сигнала, которые продолжались более десятилетия. После окончания Холодной войны вторжение российских подлодок стало одним из главных поводов для беспокойства, но все оказалось значительно проще — дело было в сельди.

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По словам профессора Университета Южной Дании Магнуса Уолберга, сигнал был похож на то, как будто кто-то в океане "жарит бекон": под водой выходили маленькие пузырьки воздуха. Позже оказалось, что у сельди есть плавательный пузырь, соединенный с анальным протоком рыбы. Отметим, что эта связь уникальна в животном мире и встречается только у сельди.

Ученые обнаружили, что рыбы могут сжимать свой плавательный пузырь и таким образом выпускаю небольшое количество пузырьков через анальное отверстие. Позже Уолберг проверил эту теорию, купив сельдь в магазине. Он смог эффективно надавить на плавательный пузырь и обнаружил, что рыба действительно выпускает газы.

После этого профессор предоставил кадры эксперимента военно-морскому руководству страны, в результате чего правительство пришло к выводу, что Швеция вовсе не находится под угрозой со стороны России.

В новом эксперименте исследователи использовали рыбу-шпиона, которою запустили в косяк сельди. В результате им удалось записать те самые звуки, которые были обнаружены командой шведской подлодки. По словам исследователя Дэвида Теннанта, видео стало доказательством того, что щелчки действительно издает сельдь, выдавливая пузырьки из своего плавательного пузыря.

К слову, по словам исследователей, шведские чиновники далеко не единственные, кого привлек звук, издаваемый сельдью. Ранее ученые наблюдали, как морские львы используют эти звуки, охотясь на рыбу и загоняя огромную стаю на мелководье, где ее легче поймать.

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