Земля нагрівається зсередини. Озера по всьому світу закиплять: хто постраждає першим

Дослідники виявили, що кліматична криза розгортається не тільки на поверхні планети, але також і під нею.

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Кліматична криза, що нависла над Землею, призвела до того, що світ зіткнувся з неймовірними температурами й більш екстремальними стихійними лихами. Вчені прогнозують, що їхня кількість лише збільшуватиметься, що призведе до загибелі майже третини видів, які перебувають на межі зникнення. Але це ще не все, пише SciTechDaily.

Нове дослідження показує, що не менш драматично розвиваються події під поверхнею: озера в усьому світі зіткнуться з безпрецедентним потеплінням уже до 2100 року. Основною причиною вчені називають антропогенну зміну клімату. Дослідники також вважають, що першими цих змін зазнають тропічні озера, внаслідок чого над екосистемами та біорізноманіттям нависне нова загроза.

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Нове дослідження було проведене міжнародною групою лімнологів і фахівців з моделювання клімату і показало, що озера, відомі своїм багатим біорізноманіттям і найважливішими екологічними функціями, зіткнуться з тривожною тенденцією: швидким зростанням температур.

Під час дослідження вчені використовували кліматичну модель, яка попереджає, якщо антропогенне потепління Землі триватиме нинішніми темпами, озера по всьому світу зазнають неймовірного потепління, причому як на поверхні, так і під нею. Ба більше, вчені вважають, що масштаби цього потепління набагато перевершать усе, що ми спостерігали раніше.

У своїй роботі команда використовувала дані про температуру озер, що дало змогу змоделювати динаміку і термодинаміку озерних систем у комплексі з атмосферою. Автори дослідження використовували 100 симуляцій минулого в майбутнє, які були запущені на одному з найшвидших комп'ютерів Південної Кореї.

За словами провідного автора дослідження, доктора Лея Хуана зі Столичного педагогічного університету в Пекіні, а раніше співробітника Центру фізики клімату в Південній Кореї, їхня з колегами робота свідчить про те, що озера в усьому світі зіткнуться з безпрецедентними температурами вже до кінця нинішнього століття. Однак терміни виникнення різняться в глобальному масштабі.

Очікується, що поверхневе потепління вплине на види в мілководних шарах озер — деякі організми зможуть мігрувати вертикально в пошуках більш прохолодних умов. Однак учені вважають, що потепління озер, імовірно, відбудеться як на поверхні водойми, так і всередині неї. У результаті безліч видів опиняться під загрозою зникнення.

За словами співавтора дослідження і директора Центру кліматичної фізики IBS, професора Акселя Тіммерманна, наслідки таких змін озерних кліматів досить серйозні, а тому не варто їх недооцінювати. Порівняно з наземною і морською біотою, озерні організми часто обмежені у своїй здатності мігрувати в кліматично кращі місця проживання, а тому опиняться в більшій небезпеці.

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