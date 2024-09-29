Третій політ на рахунку соколеняти: екіпаж SpaceX Crew-9 досяг МКС із плюшевою Авророю на борту (фото)

Цього разу як "індикатор невагомості" астронавти використовували плюшеве соколятко, яке назвали Аврора.

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Астронавт NASA і командир Crew-9 на борту космічного корабля SpaceX Dragon "Freedom" Нік Хейг, а також фахівець із польотів Олександр Горбунов досягли Міжнародної космічної станції (МКС) після 9-хвилинного польоту на двоступеневій ракеті SpaceX Falcon 9, пише Space.

Дотримуючись традиції, астронавти використовували як "індикатор невагомості" плюшеву іграшку — соколеня, на ім'я Аврора, який раніше двічі літав у космос. Одного з цих разів він був присутній на борту російської капсули "Союз", коли сталося аварійне припинення польоту.

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Зазначимо, що це не перша спроба Гейга дістатися до Міжнародної космічної станції: у жовтні 2018 року Гейг, Олексій Овчинін і соколятко, на ім'я Аврора, вже намагалися дістатися до МКС, проте їхній політ завершився приблизно через три хвилини, коли російська ракета, на якій вони летіли, вийшла з ладу. Вежа аварійно-рятувального управління відвела їхній космічний корабель "Союз МС-10" від прискорювача і випустила їх для здійснення балістичної посадки.

До SpaceX Crew-9 "Аврора" пережила аварійне припинення польоту корабля "Союз МС-10" і знову полетіла на космічну станцію на кораблі "Союз МС-12" Фото: NASA

П'ять місяців по тому Гейг, Овчинін і Аврора знову стартували й цього разу їм все ж вдалося досягти Міжнародної космічної станції. 28 вересня 2024 року відбувся третій політ Гейга й Аврори, який став другим успішним запуском у космос.

Запуск Crew-9 став першим пілотованим космічним польотом з космодрому 40 (SLC-40) на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Усі попередні пілотовані польоти Dragon стартували з прилеглого комплексу 39A в Космічному центрі імені Кеннеді NASA.

Цікаво, що Нік Гейг став першим чинним членом Космічних сил США, який здійснив політ зі стартового майданчика Космічних сил. Очікується, що Гейг і Аврора возз'єднаються з Овчиніним сьогодні, 29 вересня, коли прибудуть на МКС. Зазначимо, що Овчинін прибув на МКС на початку цього місяця як член екіпажу 72-ї експедиції МКС і пробуде на космічній станції найближчі 5 місяців. Ж

"Aurora", індикатор невагомості SpaceX Crew-9, спочатку продавався компанією Puffkins (Swibco) під назвою "Swoop" у 1994 році

Aurora — це м'яка іграшка у вигляді сокола, яку Puffkins (Swibco) продавала під назвою "Swoop". Уперше плюшеве соколятко було зроблено 1994 року, а сьогодні їх більше не випускають. Науковці зазначають, що ідея польоту "індикатора невагомості" насправді сходить до першого польоту людини в космос — космонавта Юрія Гагаріна. Тоді він узяв із собою на борт космічного корабля маленьку ляльку, щоб спостерігати за її польотом. Пізніше, 1991 року, цю ж ляльку відправили на космічну станцію "Мир" до 30-ї річниці першого польоту людини в космос.

До слова, інші астронавти також брали з собою різні "індикатори невагомості", наприклад, іграшкові качки, цуценята, ляльки, плюшеві різнобарвні нарвали та багато іншого.

Раніше Фокус писав про перший політ у космос корабля Starliner з екіпажем: на борту буде "єдиноріг" з океану.