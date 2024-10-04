Коли потрібно лягати спати, щоб точно виспатися: названо точний час

Експерти дійшли висновку, що є ідеальний час відходу до сну, який допоможе виспатися і бути відпочилим наступного дня.

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Не секрет, що сон життєво необхідний людському організму, адже саме в цей час він відновлюється і набирається сил. Однак більшість людей на планеті час від часу стикається з проблемами зі сном: чи то перевертання протягом кількох годин, чи то пробудження посеред ночі, чи то безсоння — все це впливає на якість нашого сну і загальний стан організму, пише Mirror.

Дієтологиня з Nutrition Geeks Кейт Букер вважає, що наші проблеми зі сном насправді можуть бути пов'язані з тим, що ми не лягаємо спати вчасно: наприклад, надто рано, або надто пізно. Це не дозволяє нам досягти оптимального вікна "корисного сну".

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Експертка назвала ідеальний час для сну — близько 22:00. За словами Букер, якщо ми ляжемо цей час, це допоможе нам досягти ідеального глибокого сну, який має вирішальне значення для відновлення організму, даючи змогу регенерувати клітини, а також підтримувати імунну систему.

Якщо людина засне близько 22:00, більшу частину часу в глибокому сні вона проведе в першій половині ночі. Зазначимо, що в ранніх циклах глибокий сон, як правило, триває від 20 до 40 хвилин, на жаль, у міру того, як ми продовжуємо спати, ці глибокі фази стають дедалі коротшими.

Учені дійшли висновку, що найбільш "поживний" сон відбувається з 22:00 до 02:00. Тепер науковці наполягають, що для кращого самопочуття нам слід відходити до сну близько 10-ї години вечора, що дасть змогу досягти максимального ефекту.

Чому ж так важливо лягати спати раніше? 80% гормону росту людини виробляється в проміжку з 22:00 до 02:00. Цей гормон важливий для нашого організму і допомагає підвищити імунітет, відновити колаген, спалити жир і регенерувати тканини. Саме тому вчені закликають максимально використовувати цей відрізок часу, щоб відновити організм і дати йому відпочити перед новим днем.

Якщо ми засинаємо близько 10-ї години вечора, наш цикл сну і неспання також більше відповідає природі та природним денним циклам. Букер також зазначає, що людям слід обмежувати вплив синього світла, оскільки воно сприяє виробленню мелатоніну. Тому експерти закликають увечері обмежити вплив яскравого світла, щоб сприяти сонливості та "наслідувати природні цикли".

Як швидко заснути

За словами Букер, є кілька кроків, які сприяють засинанню, а саме:

обмеження яскравого освітлення і світла від екранів;

розслаблення;

велика кількість природного світла вдень;

графік сну.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найкращу позу для сну: зменшує біль і розв'язує проблему хропіння.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.