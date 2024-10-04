Когда нужно ложиться спать, чтобы наверняка выспаться: названо точное время

Эксперты пришли к выводу, что существует идеальное время отхода ко сну, которое поможет выспаться и быть отдохнувшим на следующий день.

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Не секрет, что сон жизненно необходим человеческому организму, так как именно в это время он восстанавливается и набирается сил. Однако большинство людей на планете время от времени сталкивается с проблемами со сном: будь то ворочание в течение нескольких часов, пробуждение посреди ночи или бессонница — все это влияет на качество нашего сна и общее состояние организма, пишет Mirror.

Диетолог из Nutrition Geeks Кейт Букер считает, что наши проблемы со сном в действительности могут быть связаны с тем, что мы не ложимся спать вовремя: например, слишком рано, или слишком поздно. Это не позволяет нам достичь оптимального окна "полезного сна".

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Эксперт назвала идеальное время для сна — около 10 часов вечера. По словам Букер, отход ко сну в это время позволит нам достичь идеального глубокого сна, который имеет решающее значение для восстановительного сна, позволяя организму восстановиться, регенерировать клетки, расти и восстанавливаться, а также поддерживать иммунную систему.

Если человек заснет около 10 часов вечера, большую часть времени в глубоком сне он проведет в первой половине ночи. Отметим, что в ранних циклах глубокий сон, как правило, длится от 20 до 40 минут, увы, по мере того, как мы продолжаем спать, эти глубокие фазы становятся все короче.

Таким образом ученые пришли к выводу, что самый "питательный" сон происходит с 10 вечера до 2 часов ночи. Теперь ученые настаивают, что для лучшего самочувствия нам следует отходить ко сну около 10 часов вечера, что позволит достичь максимального эффекта.

Почему же так важно ложиться спать пораньше? 80% гормона роста человека вырабатывается в промежутке с 10 вечера до 2 часов ночи. Этот гормон важен для нашего организма и помогает повысить иммунитет, восстановить коллаген, сжечь жир и регенерировать ткани. Именно поэтому ученые призывают максимально использовать этот отрезок времени, чтобы восстановить организм и дать ему отдохнуть перед новым днем.

Если мы засыпаем около 10 часов вечера, наш цикл сна и бодрствования также больше соответствует природе и естественным дневным циклам. Букер также отмечает, что людям следует ограничивать воздействие синего света, так как он способствует выработке мелатонина. Поэтому эксперты призывают вечером ограничить воздействие яркого света, чтобы способствовать сонливости и "подражать природным циклам".

Как быстро заснуть

По словам Букер, есть несколько шагов, которые способствуют засыпанию, а именно:

ограничение яркого освещения и света от экранов;

расслабление;

обилие естественного света днем;

график сна.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали лучшую позу для сна: уменьшает боли и решает проблему храпа.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.